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Хорошо ли защищает маска от коронавируса - в Японии дали ответ

24 октября 2020, 03:48

Японские исследователи рассказали - действительно ли хорошо маска защищает от заражения Covid-19.

Киев,карантин,маска
Хорошо ли защищает маска от коронавируса / УНИАН

Коллектив ученых из Института медицинских наук Университета Токио (Япония) выяснил, что медицинские маски реально способны защищать своего носителя и от заражения коронавирусом, и от передачи Covid-19 другим людям.

Об этом сообщает портал NHK. Во время эксперимента в лаборатории лицом к лицу установили два манекена. На один из них поочередно устанавливали маски разного типа. Ученые определили, что при ношении тканевой маски риск проникновения вредоносных микроорганизмов в тело носителя снижается на 17%, а при использовании хирургической маски ‒ на 47%.

Кроме того, использование маски "манекеном-носителем" коронавируса всерьез снижало риск распространения заболевания (в среднем на 70%) вне зависимости от типа маски. Ученые утверждают, что приближенная к полной защита обеспечивается только при одновременном ношении маски обоими манекенами. Однако, гарантировать исключения исследователи не смогли.

По словам руководителя проекта, профессора Каваока Есихиро, данное исследование стало одним первых на такую тематику. Далее ‒ ученый отметил, что полностью и на сто процентов защититься от коронавируса невозможно.

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Маска и коронавирус - что было ранее:

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