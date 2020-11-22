Худший сценарий: Шмыгаль рассказал о подготовке к жесткому карантину

Денис Шмыгаль

В случае, если не сработает карантин выходного дня, правительство разрабатывает план по противодействию распространения коронавируса, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Как подчеркнул он в своем Facebook, меры "карантина выходного дня" положительно скажутся на динамике заболеваемости.

"В случае ухудшения сценария разрабатывается план Б. Вчера я рассказал, что мы начали обсуждение этого плана, чтобы вся страна имела о нем четкое представление", - подчеркнул премьер-министр.

Он уточнил, что уже проведены по этому поводу два совещания с городскими головами, а также встреча с Советом церквей и религиозными организациями, чтобы выработать совместный, взвешенный и поддерживаемый план.

"Также на этой неделе обсудили с украинским бизнесом механизмы поддержки отраслей, на которых ограничения сказываются больше всего. Вышли со многими новыми инициативами, которые профильные министерства уже активно прорабатывают", - добавил Шмыгаль.

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Карантин выходного дня в Украине: