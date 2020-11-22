Худший сценарий: Шмыгаль рассказал о подготовке к жесткому карантину

Премьер-министр оценил меры "карантина выходного дня".
В случае, если не сработает карантин выходного дня, правительство разрабатывает план по противодействию распространения коронавируса, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Как подчеркнул он в своем Facebook, меры "карантина выходного дня" положительно скажутся на динамике заболеваемости.
"В случае ухудшения сценария разрабатывается план Б. Вчера я рассказал, что мы начали обсуждение этого плана, чтобы вся страна имела о нем четкое представление", - подчеркнул премьер-министр.
Он уточнил, что уже проведены по этому поводу два совещания с городскими головами, а также встреча с Советом церквей и религиозными организациями, чтобы выработать совместный, взвешенный и поддерживаемый план.
"Также на этой неделе обсудили с украинским бизнесом механизмы поддержки отраслей, на которых ограничения сказываются больше всего. Вышли со многими новыми инициативами, которые профильные министерства уже активно прорабатывают", - добавил Шмыгаль.
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Карантин выходного дня в Украине:
- Кабинет министров в среду, 11 ноября, принял решение о введении в Украине карантина выходного дня. По субботам и воскресеньям, с 14 ноября, в стране не будут работать кафе, рестораны, торгово-развлекательные центры и непродовольственные магазины.
- Согласно источникам СМИ в Минздраве, карантин выходного дня могут продлить до 31 декабря. Сообщается, что такое решение уже принято и ожидает документального оформления.
- Правительство также изменило карантинный режим. Власти отказались от разделения страны по эпидемиологическим зонам и обновили ряд профилактических правил.