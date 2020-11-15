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Илон Маск заразился коронавирусом и описал свои симптомы

15 ноября 2020, 21:32

Знаменитый инженер-изобретатель Илон Маск признался, что болеет коронавирусом.

Илон Маск
Илон Маск заболел коронавирусом / Reuters

Американский изобретатель Илон Маск считает, что переносит коронавирус, хотя половина тестов показывает негативные результаты на Covid-19.

Илон Маск признался, что подхватил коронавирус, решил провериться в лаборатории, но 4 теста показали разные результаты.

Илон Макс почувствовал себя плохо и сдал четыре теста в разных лабораториях — из них два показали положительный результат, а другие два отрицательный. Тем не менее сам Маск считает, что в данный момент переносит легкую форму ковида.

"Коронавирус — это разновидность простуды. Ощущается действительно как обычная простуда. Но такие симптомы, как ломота в теле и затуманенный ум проявляются больше, чем кашель и чихание", - рассказал он о своих симптомах.

"Я получаю совершенно разные результаты из разных лабораторий, но, скорее всего, у меня умеренный случай covid. Мои симптомы - это симптомы легкой простуды, что неудивительно, поскольку коронавирус - это разновидность простуды", - добавил он утром в воскресенье.

Он с начала коронавирусной пандемии был на стороне тех, кто предпочитал не волноваться из-за болезни.

"Да, я чувствую себя вполне нормально. На данный момент никаких симптомов. На прошлой неделе у меня появились симптомы легкой простуды. У меня был жестокий грипп / простуда, но это было мягко и, надеюсь, закончилось", - отвечает он своим подписчикам в комментариях вчером 15 ноября.

Ранее российская юмористка Елена Степаненко ответила на слухи, что она болеет коронавирусом и самоизолировалась.

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