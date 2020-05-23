Действует лишь полгода: ученые сделали важное открытие об иммунитете к COVID-19

Коронавирус может атаковать человечество каждый год / pixabay.com

Нынешняя пандемия коронавируса может стать не последним вызовом для человечества, и нам придется сталкиваться с COVID-19 ежегодно. Такое предположение высказали исследователи из Амстердамского университета.

По данным ученых, не исключено, что иммунитет к коронавирусу COVID-19 будет существовать всего лишь полгода. К такому выводу они пришли, проанализировав истории болезни 10 мужчин в течение 35 лет, которые болели четырьмя разными типами коронавируса. Примерно раз в год эти мужчины снова заболевали, и уже через шесть месяцев после выздоровления количество антител значительно падало.

Ученые отмечают, что те коронавирусы были не так опасны как COVID-19, но наблюдается одна общая тенденция – иммунитет от них действует всего лишь полгода.

Читайте такжеКоронавирус дважды не цепляется: вирусолог рассказал правду об иммунитете к КовидуПри этом вирусолог из Университета Рединга Йен Джонс поставил под сомнение выводы своих коллег. По его словам, те четыре коронавируса вызывали легкие болезни, а соответственно, и небольшое количество антител.

Тем не менее уже сейчас это исследование ставит под сомнение использование "паспортов здоровья", которые хотят использовать для безопасного передвижения между странами.

Напомним, ранее ученые заявили, что единственным способом побороть китайский коронавирус может стать только массовая вакцинация, поскольку у переболевших COVID-19 возникает не слишком надежный иммунитет.