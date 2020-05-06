Иммунитет к коронавирусу: ученые сделали новое открытие

Организм все же дает иммунный ответ на коронавирус / Фото pixabay.com

Команда ученых, которую возглавляет Университет Цинхуа в Пекине, сделала важное открытие об иммунитете к коронавирусу COVID-19, которое может повлиять на сроки создания вакцины против болезни.

По данным исследователей, организм действительно дает иммунный ответ на болезнь. Иммунитет против COVID-19 у большинства протестированных пациентов вырабатывался через две недели после выписки из больницы. При этом ученые отметили, что иммунитет к коронавирусу не может быть одинаковым у всех пациентов, так как не все выздоровевшие от болезни вырабатывают одни и те же антитела, передает Daily Mail.

В частности, у некоторых переболевших коронавирусом развивались иммунные клетки, которые не давали вирусу прикрепляться к клеткам-хозяевам, у некоторых были антитела, которые препятствуют репликации вируса, а у других пациентов – клетки, которые играли роль в иммунитете.

"Наша работа послужила основой для дальнейшего анализа защитного иммунитета и понимания механизма, лежащего в основе разработки COVID-19, особенно в тяжелых случаях. Это также имеет значение для разработки эффективной вакцины для защиты от инфекции", – отметили ученые.

Стоит отметить, что в исследовании приняли участие лишь 14 пациентов, которые переболели COVID-19, и шесть здоровых контрольных пациентов. В дальнейшем команда ученых планирует подтвердить результаты в исследовании с участием большего числа пациентов с COVID-19.

Читайте такжеПодлая ловушка коронавируса: вирусолог назвала "лазейку" в иммунитете

Как сообщал Главред, ранее академик РАН Виталий Зверев рассказал, что самыми защищенными от коронавируса являются дети, за исключением тех, у кого нарушена иммунная система.

При этом ученый-вирусолог Константин Чумаков высказал мнение, что для борьбы с коронавирусом можно использовать вакцины, которые стимулируют врожденный иммунитет.