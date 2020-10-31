Иммунитет к коронавирусу: ученые сделали важное открытие

Новое открытие имеет значение для эффективной разработки вакцины против COVID-19.
Американские ученые опровергли мнение о том, что иммунитет к коронавирусу быстро исчезает. Они утверждают, что более 90% людей с легким или средним заболеванием вырабатывают ответные антитела, достаточно сильные, чтобы нейтрализовать вирус, причем ответ сохраняется в течение многих месяцев.
Об этом свидетельствуют результаты исследования, во время которого ученые проанализировали реакции антител более 30 тысяч человек, у которых был положительный результат теста на COVID-19, передает CNN.
Ученые отмечают, что у большинства поборовших коронавирус людей формируется длительный иммунитет против болезни, который действует не менее пяти месяцев.
По их словам, в организме человека происходит не одна волна борьбы с инфекцией, а может вырабатываться целый ряд иммунных соединений, и некоторые антитела сначала преодолевают болезнь, быстро отмирая, а другие накапливаются.
Исследователи заявили, что около 90% людей, которые выздоравливают от COVID-19, хранят в организме стабильный общий ответ антител.
"Устойчивые уровни антител, которые мы впоследствии наблюдали, вероятно, производятся долгоживущими плазматическими клетками в костном мозге. Это похоже на то, что мы видим в случае других вирусов", - рассказала доктор Аня Вайнберг, директор клинического отдела Тестирование антител в больнице на горе Синай.
Профессор вакцинологии в Медицинской школе Икана на горе Синай (Нью-Йорк, США) Флориан Краммер, который возглавлял исследовательскую группу, заявил, что данное открытие важно для эффективной разработки вакцины против коронавируса.
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Иммунитет к коронавирусу - что известно:
- Ученые Имперского колледжа Лондона выяснили, что со временем иммунитет к коронавирусу снижается, поэтому защита после заражения COVID-19 может быть недолговечной.
- Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что антитела, появляющиеся в результате введения вакцины от коронавируса, плохо вырабатываются у пожилых, пьющих, людей в стрессе и принимающих противовоспалительные препараты.
- Эксперт правительства США по инфекционным заболеваниям доктор Энтони Фаучи назвал нонсенсом идею о коллективном иммунитете от коронавируса.
- Ученые выдвинули теорию о том, что ношение масок увеличивает шансы болеть коронавирусом бессимптомно. Согласно этой гипотезе, ношение маски для лица фактически снижает дозу инфекции и, следовательно, вирусную нагрузку, что приводит к бессимптомным или легким случаям.