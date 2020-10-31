Иммунитет к коронавирусу: ученые сделали важное открытие

Иммунитет против коронавируса действует не менее пяти месяцев / pixabay.com

Американские ученые опровергли мнение о том, что иммунитет к коронавирусу быстро исчезает. Они утверждают, что более 90% людей с легким или средним заболеванием вырабатывают ответные антитела, достаточно сильные, чтобы нейтрализовать вирус, причем ответ сохраняется в течение многих месяцев.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, во время которого ученые проанализировали реакции антител более 30 тысяч человек, у которых был положительный результат теста на COVID-19, передает CNN.

Ученые отмечают, что у большинства поборовших коронавирус людей формируется длительный иммунитет против болезни, который действует не менее пяти месяцев.

По их словам, в организме человека происходит не одна волна борьбы с инфекцией, а может вырабатываться целый ряд иммунных соединений, и некоторые антитела сначала преодолевают болезнь, быстро отмирая, а другие накапливаются.

Исследователи заявили, что около 90% людей, которые выздоравливают от COVID-19, хранят в организме стабильный общий ответ антител.

"Устойчивые уровни антител, которые мы впоследствии наблюдали, вероятно, производятся долгоживущими плазматическими клетками в костном мозге. Это похоже на то, что мы видим в случае других вирусов", - рассказала доктор Аня Вайнберг, директор клинического отдела Тестирование антител в больнице на горе Синай.

Профессор вакцинологии в Медицинской школе Икана на горе Синай (Нью-Йорк, США) Флориан Краммер, который возглавлял исследовательскую группу, заявил, что данное открытие важно для эффективной разработки вакцины против коронавируса.

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Иммунитет к коронавирусу - что известно: