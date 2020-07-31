Иммунитет к коронавирусу: ученые выяснили, у кого больше шансов получить защиту от COVID-19

Чернокожие женщины и латиноамериканки более склонны к положительным результатам на антитела / Фото pixabay.com

Американские ученые выяснили, что беременные женщины в четыре раза чаще заражаются коронавирусом , чем население в целом. При этом их организм дает другой иммунный ответ на COVID-19.

К такому выводу пришла команда из Медицинской школы Перельмана в Университете Пенсильвании, пишет Daily Mail.

С апреля по июнь исследователи наблюдали за пациентками родильных домов с COVID-19 в Филадельфии.

В результате выяснилось, что более 6% беременных женщин имеют антитела против SARS-CoV-2. Это в четыре раза больше, чем у жителей города в целом (1,4%), у которых также был обнаружен иммунный ответ на вирус.

При этом чернокожие женщины и латиноамериканки были намного более склонны к положительным результатам на антитела – 9,7% и 10,4% соответственно. Это в пять раз больше, чем у белых и азиатских женщин. У этих групп населения антитела были 2% и 0,9% соответственно.

При этом ученые пока не могут разгадать загадку, как иммунитет связан с расовыми и этническими группами.

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Как сообщал Главред, ранее ученые выяснили, что в грудном молоке матерей, которые переболели коронавирусом, нашли антитела к COVID-19. Ученые считают, что именно эти антитела защищают младенцев от болезни.

В то же время согласно результатам исследований итальянских экспертов, беременная женщина, зараженная коронавирусом, является угрозой и для своего плода. В частности, ученые обнаружили генетический материал вируса в одном образце пуповинной крови, двух влагалищных мазках и одном образце грудного молока, а антитела COVID-19 оказались в пуповинной крови и в молоке.