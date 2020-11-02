Иммунолог назвал простой способ защититься от коронавируса

По словам врача, некоторые вирусы заставляют организм активнее вырабатывать интерфероны.
Коронавирус 2020 в последнее время стал распространяться очень быстро – в мире уже зарегистрировали более 46 миллионов случаев заражения. Но избежать заражения можно. Как заявил врач-иммунолог Владислав Жемчугов, простуда и другие вирусные заболевания могут защитить организм от заражения коронавирусом.
"Известный факт, что наши "домашние" вирусы, такие как цитомегаловирус, герпес, в какой-то момент вызывают увеличение выработки интерферонов, то есть естественных факторов защиты. Это может стать даже защитой от внешних новых вирусов, в том числе от коронавируса и гриппа. Или какая-нибудь легкая начавшаяся простуда может защитить человека от коронавируса. Такой вариант не исключен", – сказал Жемчугов радио Sputnik.
По словам врача, некоторые вирусы заставляют организм активнее вырабатывать интерфероны — естественный иммунный фактор. Но эффективность такого метода можно узнать только путем экспериментов, уточнил Жемчугов.
"Например, англичане собираются заражать людей искусственно, чтобы понять, что будет. У них это позволяет законодательство, у нас законодательство запрещает проводить такие эксперименты", – объяснил врач.
Китайский коронавирус – о чем сообщалось ранее:
- Известный доктор Евгений Комаровский заявил, что тяжесть коронавирусной болезни зависит не только от того, находится ли инфицированный в группе риска, но и от количества вирусных частиц, которые попали в организм.
- Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что антитела, появляющиеся в результате введения вакцины от коронавируса, плохо вырабатываются у пожилых, пьющих, людей в стрессе и принимающих противовоспалительные препараты.
- Ученые выдвинули теорию о том, что ношение масок увеличивает шансы болеть коронавирусом бессимптомно. Согласно этой гипотезе, ношение маски для лица фактически снижает дозу инфекции и, следовательно, вирусную нагрузку, что приводит к бессимптомным или легким случаям.