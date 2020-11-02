Иммунолог назвал простой способ защититься от коронавируса

Врач назвал простой способ защититься от коронавируса / Reuters

Коронавирус 2020 в последнее время стал распространяться очень быстро – в мире уже зарегистрировали более 46 миллионов случаев заражения. Но избежать заражения можно. Как заявил врач-иммунолог Владислав Жемчугов, простуда и другие вирусные заболевания могут защитить организм от заражения коронавирусом.

"Известный факт, что наши "домашние" вирусы, такие как цитомегаловирус, герпес, в какой-то момент вызывают увеличение выработки интерферонов, то есть естественных факторов защиты. Это может стать даже защитой от внешних новых вирусов, в том числе от коронавируса и гриппа. Или какая-нибудь легкая начавшаяся простуда может защитить человека от коронавируса. Такой вариант не исключен", – сказал Жемчугов радио Sputnik.

По словам врача, некоторые вирусы заставляют организм активнее вырабатывать интерфероны — естественный иммунный фактор. Но эффективность такого метода можно узнать только путем экспериментов, уточнил Жемчугов.

"Например, англичане собираются заражать людей искусственно, чтобы понять, что будет. У них это позволяет законодательство, у нас законодательство запрещает проводить такие эксперименты", – объяснил врач.

Китайский коронавирус – о чем сообщалось ранее: