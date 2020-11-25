Иммунолог развенчал "кочевой" миф о коронавирусе

Это неправда, что иммунитет к COVID-19 нестойкий, сообщил врач / Reuters

Сведения о том, что иммунитет к коронавирусу COVID-19, из-за которого объявлена пандемия, и в Украине введен карантин, нестойкий, является "кочевым" мифом.

Данные, которые есть относительно предыдущих версий коронавируса, говорят, что иммунитет защищает от болезни более года, рассказал врач-иммунолог, доктор медицинских наук Андрей Волянский в эфире hromadske.radio.

Собеседник добавил, что COVID-19 постоянно мутирует, есть несколько тысяч вариантов этого нового вируса, но мутации не меняют его принципиально.

По его словам, поскольку серьезных мутаций коронавируса не было, созданные вакцины могут быть эффективными в ближайшее время.

"Везде кочует мысль, что иммунитет неустойчив – это миф, это противоречит современной иммунологии и инфектологии…", – заявил медик.

Ранее пульмонолог заведующая инфекционным отделением Киевской горбольницы №17 Светлана Гук, которая дважды болела коронавирусом COVID-19, говорила что в Украине циркулируют разные штаммы коронавируса.