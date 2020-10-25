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Индийские ученые заявили, что плазма крови переболевших коронавирусом бесполезна

25 октября 2020, 09:47

Исследователи провели эксперимент с участием 464 взрослых пациентов, у которых был диагностирован коронавирус "средней степени".

коронавирус, пациент, больница
Плазма крови тех, кто выздоровел от коронавируса, бесполезна / Reuters

Коронавирус 2020 выявили в мире у почти 43 миллионов человек. Жертвами Covid-19 стали 1 149 000 человек. Ученые всего мира пытаются найти слабое место коронавируса. Как оказалось, плазма крови людей, выздоровевших от коронавируса, не помогает предотвратить ухудшение состояния пациентов с умеренным протеканием болезни. К таким выводам пришли ученые из Индии.

Исследователи провели эксперимент с участием 464 взрослых пациентов, у которых был диагностирован коронавирус "средней степени" в 39 больницах Индии, сообщает bmj.com.

Участников исследования разделили на две группы. В первую вошли 235 пациентов, им, кроме стандартного лечения, вводили плазму переболевших коронавирусом. Вторую группу лечили обычными методами. В каждой группе было одинаковое число больных, нуждающихся в искусственной вентиляции легких.

Через 28 дней эксперимента выяснилось, что показатели смертности в обеих группах были примерно одинаковыми — в первой группе умерли 34 пациента (15%), во второй скончался 31 пациент (14%). У 17 человек из каждой группы состояние ухудшилось до серьезного.

Таким образом, ученые не смогли выявить связь плазмы крови, полученной от выздоровевших людей, с замедлением прогрессирования заболевания и общей летальности.

Однако ученые подчеркивают, что для большей точности результатов необходимо провести дополнительные исследования, в которых примут участие пациенты из других стран мира.

Коронавирус в мире – о чем сообщалось ранее:

  • Директор Института биохимии имени А. В. Палладина НАН Украины, академик Сергей Комисаренко заявил, что в лечении коронавирусной болезни плазма крови людей, переболевших COVID-19, может играть большую роль.
  • 14 октября американская фармацевтическая фирма Eli Lilly внезапно приостановила клинические испытания метода лечения коронавируса антителами. Это связано с потенциальными проблемами с безопасностью. Исследование Eli Lilly было направлено на проверку преимуществ терапии антителами по сравнению с применением плацебо.
  • 23 сентября фармацевтическая компания из польского Люблина объявила о создании первого в мире лекарства от COVID-19. Препарат создан на основе плазмы пациентов, которые выздоровели.

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