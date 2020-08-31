Индонезию атаковал новый штамм COVID-19

Штамм D614G очень заразен / pixabay.com

В Индонезии обнаружили мутировавший штамм коронавируса D614G, который в 10 раз более заразен.

Штамм D614G был идентифицирован еще в феврале и циркулировал в Европе и Америке. Об этом сообщили во Всемирной организация здравоохранения, пишет Daily Mail.

Опасный штамм коронавируса обнаружили в стране на фоне роста числа заболеваний. По данным министерства здравоохранения, в воскресенье, 30 августа, COVID-19 заболели 2 858 человек. Это ниже рекордного показателя в предыдущий день (3308), но выше среднего дневного показателя за последний месяц.

По словам заместителя главы Минздрава Херавати Судойо, необходимы дополнительные исследования, чтобы определить, является ли новый штамм коронавируса причиной недавнего роста числа случаев заболевания.

С начала пандемии в Индонезии зарегистрировали 172 053 случая коронавируса, из них летальных – 7 343, выздоровели 124 185 пациентов.

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Как сообщал Главред, в течение суток 30 августа коронавирус в Индии обнаружили у рекордного количества жителей – 78 761. Это стало наихудшим однодневным приростом в мире за все время пандемии.

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В целом коронавирус во всем мире заразил 25 384 579 человек.

Жертвами болезни стали 850 тысяч 591 человек.

Преодолели коронавирус - 17 706 841.