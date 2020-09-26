Инфекционист назвал назвал симптомы коронавируса у детей

Врач назвал симптомы коронавируса у детей / УНИАН

Коронавирус в Украине ожесточился – в последнее время в стране ежедневно фиксируют минимум 3000 больных. При этом болеют и взрослые, и дети. Украинский врач-инфекционист Сергей Крамарев рассказал, как протекает коронавирус у детей и какие симптомы чаще всего появляются у них во время инфицирования COVID-19.

Об этом Крамарев рассказал в интервью "Апострофу".

По словам медика, симптомы, которые при COVID-19 фиксируют у детей, являются такими же, как и у взрослых.

"Эти симптомы практически не отличаются от тех, которые появляются у взрослых. Самые частые симптомы - кашель и температура, а при более тяжелом течении болезни - одышка. Другие симптомы тоже могут развиваться, но реже, чем у взрослых", - рассказал Крамарев.

В то же время врач обратил внимание на то, что среди детей тоже есть летальные случаи.

Он также отметил, что специфическим симптомом у детей является поражение сосудов, которое проявляется как синдром Кавасаки.

"Особенность этого вируса в том, что он поражает сосуды, поэтому у детей, чаще из группы риска, могут возникать симптомы, похожие на синдром Кавасаки (некротизирующее воспаление сосудов – ред.), которые очень тяжело протекают. В мире эти случаи описывали и там бывали летальные случаи", - сказал Крамарев.

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