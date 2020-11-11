Инфекционист назвала двигатель любой эпидемии

Дети – двигатель любой эпидемии, полагает Ольга Голубовская / УНИАН

Врач-инфекционист, доктор медицинских наук, профессор Ольга Голубовская считает, что двигателем любой эпидемии являются дети.

В условиях эпидемии коронавируса COVID-19 детей не нужно было бы пускать в школу 1 сентября, рассказала эксперт в интервью журналистке Алесе Бацман, сообщает Гордон.

Собеседница отметила, что после похода детей в школу Киев оказался в оранжевой карантинной зоне.

"…Я ни за что в жизни не пустила бы детей в школу 1 сентября. Я понимаю, что это сложности для людей… Но я знаю, что дети – это двигатель любой эпидемии. Дети пошли в школу – через две недели Киев попал в оранжевую зону", – поделилась медик.

Ранее сообщалось, что дети могут быть бессимптомными носителями коронавируса.