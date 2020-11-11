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Инфекционист назвала двигатель любой эпидемии

11 ноября 2020, 16:04

Киев попал в оранжевую зону карантина после того, как дети пошли в школу, отметила врач.

Голубовская полагает, что дети – двигатель любой эпидемии – Эпидемия коронавируса в Украине
Дети – двигатель любой эпидемии, полагает Ольга Голубовская / УНИАН

Врач-инфекционист, доктор медицинских наук, профессор Ольга Голубовская считает, что двигателем любой эпидемии являются дети.

В условиях эпидемии коронавируса COVID-19 детей не нужно было бы пускать в школу 1 сентября, рассказала эксперт в интервью журналистке Алесе Бацман, сообщает Гордон.

Собеседница отметила, что после похода детей в школу Киев оказался в оранжевой карантинной зоне.

"…Я ни за что в жизни не пустила бы детей в школу 1 сентября. Я понимаю, что это сложности для людей… Но я знаю, что дети – это двигатель любой эпидемии. Дети пошли в школу – через две недели Киев попал в оранжевую зону", – поделилась медик.

Ранее сообщалось, что дети могут быть бессимптомными носителями коронавируса.

  • Справка. В марте из-за коронавируса была объявлена пандемия. В Украине с 11 марта начался общенациональный карантин. Позже карантин стал адаптивным – решение судьбы ограничительных мер доверили местным властям.
  • После этого нашу страну поделили на карантинные зоны. В Украине есть четыре зоны карантина – зеленая, желтая, оранжевая и красная. Кабмин решил, что карантин должен действовать до конца 2020-го.
  • Коронавирус в Украине по состоянию на утро 11 ноября нашли у 489 тысяч 808 человек. В нашей стране 10 ноября COVID-19 диагностирован у 10 тысяч 611 человек, скончался 191 человек, а выздоровели 6 тысяч 802 пациента.

Ольга Голубовская эпидемия коронавируса коронавирус новости
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