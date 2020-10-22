Инфекционист объяснила, когда тест на Covid-19 может ошибаться

Тесты на коронавирус показывают негативный результат по трем причинам.
Если у человека есть все симптомы коронавируса, но тесты на Covid-19 показывают негативный результат, то этому есть три причины.
Об этом заявила врач-инфекционист Черновицкой областной больницы Ольга Ковебко в интервью ТСН.
Первая причина отрицательного теста на Covid-19 - концентрация вируса очень мала, чтобы ее чувствовал аппарат. Вторая причина - вируса уже нет, но развились осложнения. Третья – на отрицательный результат теста на Covid-19 мог повлиять человеческий фактор при исследовании и заборе мазка.
По словам Ковебко, часто пациентов госпитализируют даже если ПЦР-тест показал отрицательный результат. При этом повторное тестирование, по словам инфекциониста, бывает положительным.
"И последний пример – смерть врача из Почаева Тернопольской области Ивана Венжиновича. Он с первых дней работал с пациентами, больными Covid-19, и когда он сам заболел и был в тяжелом состоянии, его тесты были отрицательными. Но там была типичная клиника и, к сожалению, этому погибшему врачу не будут учтено, как профессиональное заболевание, и это неправильно", – отметила инфекционист.
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