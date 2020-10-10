УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

Инфекционист открыто рассказала, какой будет ситуация с Covid-19 в ближайшие полгода

10 октября 2020, 07:58

Каждый украинец должен вести себя, как потенциально зараженный, чтобы обезопасить окружающих от возможных рисков, отметила врач.

коронавирус
В ближайшие полгода Covid-19 напакостит / Reuters

Коронавирус в Украине в последнее время вышел из-под контроля. В ближайшие полгода ситуация с коронавирусом не только в Украине, но и в мире будет тяжелая. Сейчас увеличивается число молодых людей с тяжелой формой заболевания Covid-19, заявила главный внештатный инфекционист Минздрава Украины Ольга Голубовская.

Об этом Голубовская рассказала в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

Она отметила, что каждый украинец должен вести себя, как потенциально зараженный, чтобы обезопасить окружающих от возможных рисков.

"Мы все с вами ждем одного благоприятного исхода, что он потеряет свою агрессивность и будет пятым коронавирусом, который будет функционировать и вызывать легкие респираторные заболевания", - сказала Голубовская.

Коронавирус в Украине – о чем сообщалось ранее:

  • 5 октября врач-инфекционист, член оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса в Украине Ольга Голубовская заявила, что врачи подметили уникальную особенность людей, которые болеют опасным коронавирусом - как ни странно, болезнь легче переносят женщины со светлыми волосами.
  • 28 сентября в Украине увеличились показатели смертности от коронавируса, заявила ведущий инфекционист Украины Ольга Голубовская. "До апреля нам надо как-то продержаться. С другой стороны, летальность может расти из-за того, что будет огромное количество заболевших людей, которые не обращаются за помощью, не входят в официальную статистику", - рассказала инфекционист.

Ольга Голубовская новости Украины коронавирус в Украине коронавирус Украина
Сейчас вы просматриваете новость «Инфекционист открыто рассказала, какой будет ситуация с Covid-19 в ближайшие полгода». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

07:58
Инфекционист открыто рассказала, какой будет ситуация с Covid-19 в ближайшие полгода
07:18
Война за Нагорный Карабах: Армения и Азербайджан договорились о перемирии Видео
07:11
Гороскоп для всех на 10 октября 2020: спутник жизни и "проблемная" зависть Видео
06:52
Украинцев накажут осенним карантином мнение
06:50
Как избавиться от храпа: найдены 15 простых способов Видео
06:33
Когда коронавирус в Украине ослабит хватку: врач дал прогноз Видео
06:04
"Орешки что надо": Леся Никитюк впечатлила Сеть шикарными формами
05:26
Астролог указал на большого "плюшкина" среди знаков Зодиака Видео
05:02
"Котел взорвется": эксперт назвал условие развала России из-за Путина Видео
04:17
"Шикарная": Мисс Украина без белья показала свои прелести крупным планом
03:27
Дерматолог рассказала, как избавиться от мешков под глазами дома Видео
02:58
Психолог объяснила, что нужно для возникновения взаимной любви Видео
02:13
Гороскоп для всех на 11 октября: "взлет" к вершинам и ценная находка Видео
01:30
Разработчик Новичка назвал вероятную причину отравления Навального Видео
00:55
Гривна не устоит: эксперты спрогнозировали резкий рост курса доллара Видео
00:18
Переименование России в Московию: экс-депутат Госдумы объяснил, в чем польза для Украины
09 октября, пятница
23:57
Глава Нафтогаза показал, как дрессирует кота Видео
23:39
Трамп обвинил Байдена в психическом расстройстве
23:33
Германия Навальным будет шантажировать РФ по Северному потоку-2 - Пономарев
23:10
Офис генпрокурора открыл уголовное дело против Турчинова
22:59
Новый антирекорд: коронавирус в Украине 9 октября заразил почти 6 тысяч человек Видео
22:31
В Бейруте вновь прогремел мощный взрыв
22:13
Трамп раскрыл секрет быстрого выздоровления от коронавируса Видео
21:58
Местные выборы в Украине: супруга Ляшко "как львица" идет в политику
21:48
В Финляндии премьером назначили 16-летнего подростка – на день
21:31
В ВОЗ поведали, когда в Украине появится вакцина от коронавируса
21:27
Премьер назвал три города, где власти самостоятельно должны усилить карантин Видео
21:27
Российские пранкеры выступили в Дании от имени Тихановской
21:22
"Не укради - вот тут я дал, в натуре, маху" - рецензия на боевик Честный вор Видео
20:58
Радостная новость: Украина получила безвиз с еще одной страной Видео
20:54
Sony назвала игры, которые нельзя будет запустить на PS5
20:53
Мест в больницах нет: чиновники назвали Харьков "черной" зоной Видео
20:46
Раб Божий: священник устроил БДСМ-оргию на алтаре Видео
20:28
Сотрудники ЦИК массово заразились коронавирусом незадолго до выборов Видео
20:12
Кабмин снимает с себя ответственность за тарифы: сколько заплатим зимой Видео
20:01
На грани катастрофы: в Крыму пересох самый крупный водопад
20:01
Провайдеры оценили возможность жесткого учета пользователей Вконтакте
19:50
Готовимся к худшему: не стоит ждать снижения тарифов - эксперт
19:39
Война в Карабахе: экс-депутат Госдумы раскрыл роль России Видео
19:24
Ермак призвал не обвинять россиян в несчастьях Украины Видео
19:22
Tayanna презентовала эксклюзивный проект Жіноча сила Фото
19:19
В Украине вновь обновили зоны карантина: что изменилось
18:57
"Сакральная жертва": Лукашенко ошарашил рассказом о слезах Тихановской
18:43
Тест на Covid-19 в Украине можно сдать бесплатно в частной лаборатории Видео
18:30
В ночь на 11 октября Приват24 перестанет работать: в чем причина
18:24
Пространство 5 сезон - раскрыли дату выхода и сюжет сериала Видео
18:15
Медики объяснили, зачем во время пандемии делать прививки от гриппа и сколько это стоит Видео
18:09
Первые сторонние SSD для PS5 уже в пути
18:03
Кабмин примет меры и доплатит медикам за борьбу с Covid-19 Видео
17:57
Алиев заявил об освобождении новых территорий в Карабахе: в Ереване ответили Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять