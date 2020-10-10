Инфекционист открыто рассказала, какой будет ситуация с Covid-19 в ближайшие полгода

Каждый украинец должен вести себя, как потенциально зараженный, чтобы обезопасить окружающих от возможных рисков, отметила врач.
Коронавирус в Украине в последнее время вышел из-под контроля. В ближайшие полгода ситуация с коронавирусом не только в Украине, но и в мире будет тяжелая. Сейчас увеличивается число молодых людей с тяжелой формой заболевания Covid-19, заявила главный внештатный инфекционист Минздрава Украины Ольга Голубовская.
Об этом Голубовская рассказала в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".
Она отметила, что каждый украинец должен вести себя, как потенциально зараженный, чтобы обезопасить окружающих от возможных рисков.
"Мы все с вами ждем одного благоприятного исхода, что он потеряет свою агрессивность и будет пятым коронавирусом, который будет функционировать и вызывать легкие респираторные заболевания", - сказала Голубовская.
Коронавирус в Украине – о чем сообщалось ранее:
- 5 октября врач-инфекционист, член оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса в Украине Ольга Голубовская заявила, что врачи подметили уникальную особенность людей, которые болеют опасным коронавирусом - как ни странно, болезнь легче переносят женщины со светлыми волосами.
- 28 сентября в Украине увеличились показатели смертности от коронавируса, заявила ведущий инфекционист Украины Ольга Голубовская. "До апреля нам надо как-то продержаться. С другой стороны, летальность может расти из-за того, что будет огромное количество заболевших людей, которые не обращаются за помощью, не входят в официальную статистику", - рассказала инфекционист.
Автор: Адриана Бубновская