Инфекционист открыто рассказала, какой будет ситуация с Covid-19 в ближайшие полгода

В ближайшие полгода Covid-19 напакостит / Reuters

Коронавирус в Украине в последнее время вышел из-под контроля. В ближайшие полгода ситуация с коронавирусом не только в Украине, но и в мире будет тяжелая. Сейчас увеличивается число молодых людей с тяжелой формой заболевания Covid-19, заявила главный внештатный инфекционист Минздрава Украины Ольга Голубовская.

Об этом Голубовская рассказала в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

Она отметила, что каждый украинец должен вести себя, как потенциально зараженный, чтобы обезопасить окружающих от возможных рисков.

"Мы все с вами ждем одного благоприятного исхода, что он потеряет свою агрессивность и будет пятым коронавирусом, который будет функционировать и вызывать легкие респираторные заболевания", - сказала Голубовская.

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