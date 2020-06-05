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Инфекционист посоветовал готовиться к новому карантину

5 июня 2020, 15:16

Вадим Аристов полагает, что проблема коронавируса еще долго не исчезнет с повестки дня Украины, а потому еще рано расслабляться.

Карантина
Инфекционист рассказал, как бизнесу подготовиться к возможному повторному введению карантина / УНИАН

Украина, выйдя из карантина, получила лишь временную передышку, потому что вторая волна эпидемии коронавируса – не за горами.

Об этом в комментарии Главреду заявил стратег, инфекционист, консультант по управлению изменениями, директор Revival Institute for Future Вадим Аристов.

"Расслабляться еще рано. А точнее – можно временно выдохнуть, понимая, что вскоре может быть введен второй карантин. Не стоит думать, что все позади, и жизнь постепенно возвращается в прежнее русло. На самом деле, все еще впереди", – считает Аристов.

По мнению инфекциониста, государство и бизнес должны использовать это временное затишье для подготовки к возможному следующему карантину.

"То время, что сейчас у нас есть, нужно использовать максимально, чтобы вернуть к жизни экономику: восстановить бизнес-процессы, вернуть к работе людей, начать зарабатывать. Либо, если у компаний есть такая возможность, нужно за этот период наладить нормальную удаленную работу сотрудников, чтобы в случае карантина не было никаких сбоев", – отметил Вадим Аристов.

По его словам, необходимость ввести повторно карантин может появиться уже скоро, и в подвешенном состоянии мы будем жить еще, как минимум, год.

Читайте такжеCovid-19 заходит в Украине на второй круг: почему растет количество новых случаев"В данный момент мы приближаемся ко второму пику первой волны эпидемии коронавируса, а со временем придет и вторая волна. Каждый пик может быть в десятки и сотни раз выше, нежели то, что мы наблюдали в марте-мае", ­– полагает Аристов.

Потому, по словам инфекциониста, тот, кто может работать удаленно, лучше пусть так и делает.

"Либо же работодатели могут перепланировать бизнес-процессы и потоки людей. Разделить графики людей на две-три смены, чтобы сотрудники меньше пересекались. Также целесообразно организовать корпоративный транспорт и корпоративное тестирование, чтобы самим – своими силами на собственном предприятии – сделать то, с чем не справляется государство", – порекомендовал Вадим Аристов.

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