Инфекционист посоветовала, как максимально защититься от коронавируса

Для защиты от COVID-19 можно носить не только одну маску, поделилась врач.
Инфекционист, доктор медицинских наук и профессор Ольга Голубовская сообщила, что сейчас нужна максимальная защита от коронавируса COVID-19, в обществе лучше одновременно использовать две маски.
Две маски стоит использовать, чтобы минимизировать риски попадания в организм большой дозы вируса, поскольку чем больше доза – тем тяжелее течение заболевания, рассказала врач в эфире телеканала НАШ.
Собеседница добавила, что перчатки можно не использовать, поскольку их нужно дезинфицировать, как и руки.
"…учитывая то, что это сезон, и по влажности воздуха, по температурному режиму дозу возбудителя, мы получаем большую. Я говорю – сейчас надо… в тесном сообществе не одну маску, а две надевать, чтобы минимизировать риски попадания дозы (COVID-19 – Ред.)…", – сказала медик.
Ранее кандидат медицинских наук, пульмонолог и хирург Евгений Симонец говорил, что самые эффективные средства защиты от COVID-19 и пневмонии – ношение маски и соблюдение социальной дистанции.Читайте также"Наденьте чертовы маски": врач шокировал откровением о коллапсе в больницах из-за COVID-19
- Справка. Из-за коронавируса в марте была объявлена пандемия. В Украине с 11 марта начался карантин. В список карантинных мер, в частности, входит соблюдение дистанции в 1,5 метра, а также ношения масок в общественных местах.
- Кабинет министров решил, что карантин в украинском государстве должен действовать до конца 2020 года. Также власти ввели в нашей стране карантин выходного дня.