Инфекционист посоветовала, как максимально защититься от коронавируса

Чтобы максимально защититься от коронавируса, можно надеть две маски, поделилась Ольга Голубовская / УНИАН

Инфекционист, доктор медицинских наук и профессор Ольга Голубовская сообщила, что сейчас нужна максимальная защита от коронавируса COVID-19, в обществе лучше одновременно использовать две маски.

Две маски стоит использовать, чтобы минимизировать риски попадания в организм большой дозы вируса, поскольку чем больше доза – тем тяжелее течение заболевания, рассказала врач в эфире телеканала НАШ.

Собеседница добавила, что перчатки можно не использовать, поскольку их нужно дезинфицировать, как и руки.

"…учитывая то, что это сезон, и по влажности воздуха, по температурному режиму дозу возбудителя, мы получаем большую. Я говорю – сейчас надо… в тесном сообществе не одну маску, а две надевать, чтобы минимизировать риски попадания дозы (COVID-19 – Ред.)…", – сказала медик.

Ранее кандидат медицинских наук, пульмонолог и хирург Евгений Симонец говорил, что самые эффективные средства защиты от COVID-19 и пневмонии – ношение маски и соблюдение социальной дистанции.Читайте также"Наденьте чертовы маски": врач шокировал откровением о коллапсе в больницах из-за COVID-19