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Инфекционист рассказал, как в Украине будут усиливать карантин

15 июня 2020, 20:36

Карантин продлится до тех пор, пока коронавирус не перенесут 70-80 процентов украинцев.

люди,карантин
В Украине готовят ужесточение карантина - эксперт рассказал, как это будет / УНИАН

Усиление карантина, которое уже готовят в Кабмине, вероятно, будет легче, чем то, которое украинцы наблюдали в марте.

Такое мнение в комментарии Главреду озвучил врач-инфекционист Игорь Марков.

"Сейчас эпидемия в полном разгаре и ничего не изменилось. Но по мере того, как будет начинаться более массовое тестирование на антитела от ковида, количество переболевших или болеющих существенно увеличится. Поэтому эти параметры, которые разрабатывали в правительстве для снятия ограничений на будущее, просто не будут выполняться", - считает Марков.

Читайте такжеЛяшко пояснил, будут ли ужесточать карантин из-за роста больных Covid-19Как уточнил Марков, в отличие от эпидемии гриппа, у коронавируса нет сезонности и этому вирусу не страшны ни +40, ни -30 градусов, так как при любых условиях вирус чувствует себя комфортно.

"Поэтому карантин в Украине продлится до тех пор, пока коронавирусом не переболеет весь его контингент, то есть около 70-80% украинцев. Или же пока не появится вакцина", - резюмировал врач.

Ранее сообщалось, что в Кабмине готовят очередные изменения по карантинным ограничениям.

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