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Инфекционист рассказал, поможет ли карантин выходного дня в борьбе COVID-19

17 ноября 2020, 09:35

Медик Сергей Крамарев оценил введение Кабмином нового типа карантина.

карантин,маска
Поможет ли карантина выходного дня в борьбе COVID-19 / УНИАН

Известный украинский медик-инфекционист Сергей Крамарев утверждает, что карантин выходного дня ‒ малоэффективная мера. Поскольку COVID-19 распространяться примерно с одинаковой скоростью во все дни недели.

Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на комментарий врача. Крамарев говорит ‒ чтобы остановить коронавирус, нужен общий карантин, но коммерсантам при этом необходимо помочь справиться с кризисом.

"Мне кажется, что в этом случае надо вводить или общий карантин, но с определенной компенсацией для предпринимателей. Чтобы люди могли выживать в этом карантине, или не вводить его вообще", ‒ заявил инфекционист.

Крамарев также отметил, что остановить COVID-19 просто невозможно. А карантин нужен для того, чтобы избежать массового инфицирования, и, как следствие, коллапса медицинской системы.

"Карантин вводится не для того, чтобы ликвидировать заболевание. Это невозможно. Он дает возможность охране здоровья адаптироваться к количеству больных на каждый день. Это только эта цель. Остановить заболевание просто невозможно", ‒ подытожил он.

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Коронавирус - что было ранее:

  • Ученые выдвинули теорию о том, что ношение масок увеличивает шансы болеть коронавирусом бессимптомно. Согласно этой гипотезе, ношение маски для лица фактически снижает дозу инфекции и, следовательно, вирусную нагрузку, что приводит к бессимптомным или легким случаям.
  • Врач объяснил, почему украинцам не светит вакцина от COVID-19. Вакцина от коронавируса требует соблюдения особых условий во время транспортировки и хранения, сообщил инфекционист.

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