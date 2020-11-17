Инфекционист рассказал, поможет ли карантин выходного дня в борьбе COVID-19

Поможет ли карантина выходного дня в борьбе COVID-19 / УНИАН

Известный украинский медик-инфекционист Сергей Крамарев утверждает, что карантин выходного дня ‒ малоэффективная мера. Поскольку COVID-19 распространяться примерно с одинаковой скоростью во все дни недели.

Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на комментарий врача. Крамарев говорит ‒ чтобы остановить коронавирус, нужен общий карантин, но коммерсантам при этом необходимо помочь справиться с кризисом.

"Мне кажется, что в этом случае надо вводить или общий карантин, но с определенной компенсацией для предпринимателей. Чтобы люди могли выживать в этом карантине, или не вводить его вообще", ‒ заявил инфекционист.

Крамарев также отметил, что остановить COVID-19 просто невозможно. А карантин нужен для того, чтобы избежать массового инфицирования, и, как следствие, коллапса медицинской системы.

"Карантин вводится не для того, чтобы ликвидировать заболевание. Это невозможно. Он дает возможность охране здоровья адаптироваться к количеству больных на каждый день. Это только эта цель. Остановить заболевание просто невозможно", ‒ подытожил он.

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