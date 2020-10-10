Инфекционист рассказала, как победить коронавирус

Мы все должны вести себя, как потенциально инфицированные, считает Голубовская.
Для того, чтобы обезопасить себя и окружающих от заражения коронавирусом, не нужно делать ничего сложного.
Об этом заявила заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца Ольга Голубовская в эфире политического ток-шоу Свобода слова Савика Шустера.
По ее словам, "мы находимся в очаге уже, весь мир уже находится в очаге".
"Мы все должны вести себя, как потенциально инфицированные. Я, вы, каждый человек должен понимать, что в этот момент он уже может быть инфицированным", - заявила врач.
Она добавила, что на каждом из нас лежит ответственность за ближнего, поэтому не стоит подходить к окружающим без средств защиты ближе, чем на два метра. Голубовская напомнила о необходимости тщательно мыть и обрабатывать руки, носить защитные маски, а также проветривать помещения.
По словам инфекциониста, на украинскую систему здравоохранения сейчас идут огромные нагрузки, а врачи "просто падают с ног".
"Нужно понимать, что если вы молодой человек и легко болеете, но принесете в дом беду, то у ваших родителей будет большая проблема (...) Лучше минимизировать риски", - резюмировала Голубовская.
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- По состоянию на утро субботы, 10 октября, в Киеве зарегистрировали 26 995 случаев заболевания коронавирусом. За последние сутки в столице Украины поставили +532 новых диагноза Covid-9.
- В пятницу, 9 октября, в Украине было госпитализировано рекордное количество больных коронавирусной инфекцией - 990 человек.