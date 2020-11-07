Инфекционист растолковал, как спастись от тяжелого коронавируса

Инфекционист рассказал, как спастись от тяжелого коронавируса / Reuters

Коронавирус 2020 в последнее время ускорил темп – в мире уже зарегистрировали 49 миллионов случаев заражения и 1 242 868 жертв. Врачи и власти многих стран призывают граждан носить маски для лица. И не зря. Специалист по инфекционным заболеваниям, директор медицинского центра Международного университета Ла-Риохи Висенте Сориано обнаружил, что болезнь COVID-19 протекает в более легкой форме у пациентов, которые во время заражения находились в медицинской маске.

Сориано возглавил исследование, в ходе которого ученые проанализировали данные о вспышках заболевания коронавирусом, произошедших в Мадриде в первую волну пандемии. Экспертам удалось сравнить степень передачи вируса и госпитализации, сообщает информагентство EFE.

Помимо прочего, рассматривался дом с монахинями, где заразились 25 постояльцев. Хотя половина жителей были старше 65 лет, никто не нуждался в госпитализации. Эксперт утверждает, что это связано с соблюдением мер безопасности, в том числе ношением масок.

В другом случае рассматривалась встреча десяти человек, которые провели три часа в закрытом пространстве без масок и соблюдения дистанции. Вся компания заразилась коронавирусом, а четверых госпитализировали.

"Это говорит о том, что воздействие низкой концентрации коронавируса может привести к заражению, но симптомы будут менее серьезными", — отметил Сориано пользу ношения масок при борьбе с коронавирусом.

Специалист по инфекционным заболеваниям убежден, что использование маски может защитить человека от тяжелых форм COVID-19.

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