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Инфекционист растолковал, как спастись от тяжелого коронавируса

7 ноября 2020, 14:25

Специалист по инфекционным заболеваниям убежден, что использование маски может защитить человека от тяжелых форм COVID-19.

коронавирус, пациент, больница
Инфекционист рассказал, как спастись от тяжелого коронавируса / Reuters

Коронавирус 2020 в последнее время ускорил темп – в мире уже зарегистрировали 49 миллионов случаев заражения и 1 242 868 жертв. Врачи и власти многих стран призывают граждан носить маски для лица. И не зря. Специалист по инфекционным заболеваниям, директор медицинского центра Международного университета Ла-Риохи Висенте Сориано обнаружил, что болезнь COVID-19 протекает в более легкой форме у пациентов, которые во время заражения находились в медицинской маске.

Сориано возглавил исследование, в ходе которого ученые проанализировали данные о вспышках заболевания коронавирусом, произошедших в Мадриде в первую волну пандемии. Экспертам удалось сравнить степень передачи вируса и госпитализации, сообщает информагентство EFE.

Помимо прочего, рассматривался дом с монахинями, где заразились 25 постояльцев. Хотя половина жителей были старше 65 лет, никто не нуждался в госпитализации. Эксперт утверждает, что это связано с соблюдением мер безопасности, в том числе ношением масок.

В другом случае рассматривалась встреча десяти человек, которые провели три часа в закрытом пространстве без масок и соблюдения дистанции. Вся компания заразилась коронавирусом, а четверых госпитализировали.

"Это говорит о том, что воздействие низкой концентрации коронавируса может привести к заражению, но симптомы будут менее серьезными", — отметил Сориано пользу ношения масок при борьбе с коронавирусом.

Специалист по инфекционным заболеваниям убежден, что использование маски может защитить человека от тяжелых форм COVID-19.

Маски для лица – о чем сообщалось ранее:

  • Ученые выдвинули теорию о том, что ношение масок увеличивает шансы болеть коронавирусом бессимптомно. Согласно этой гипотезе, ношение маски для лица фактически снижает дозу инфекции и, следовательно, вирусную нагрузку, что приводит к бессимптомным или легким случаям.
  • Известный доктор Евгений Комаровский заявил, что тяжесть коронавирусной болезни зависит не только от того, находится ли инфицированный в группе риска, но и от количества вирусных частиц, которые попали в организм.
  • Врач-вирусолог, кандидат биологических наук Николай Контаров заявил, что самодельные марлевые маски опасны для здоровья, поскольку не защищают от вирусов.

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