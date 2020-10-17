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Инфекционист растолковал, почему тяжесть Covid-19 и группа крови не связаны

17 октября 2020, 14:46

У большинства людей вторая группа крови – она является самой распространенной. Поэтому нельзя говорить, что люди со второй группой более уязвимы.

коронавирус
Коронавирус не атакует по группе крови / Reuters

Коронавирус 2020 выявили у более 39 миллионов человек, а жертвами Covid-19 стали более 1,1 миллиона человек. При этом одни люди болеют легкой формой коронавируса, а других спасают в реанимации. Некоторые врачи связывают тяжесть болезни с группой крови. Но как заявил врач-инфекционист, доктор медицинских наук Андрей Погорелов, выводы датских ученых о том, что люди со второй и четвертой группами крови подвержены более тяжелому протеканию заболевания коронавирусом, выглядят сомнительными.

Об этом Погорелов рассказал в интервью Вечерняя Москва.

"У большинства людей на нашей планете вторая группа крови – она является самой распространенной. И если проводить анализ по всем заболеваниям в мире, то больше всего таких людей будет со второй группой крови, поэтому четкой корреляции на данный момент нет", – сказал Погорелов.

По его словам, у COVID-19, как и других вирусов, в общей популяции группа крови не имеет принципиального значения. Она может быть важна только при донорстве компонентов крови, но не при заболеваемости. Он также отметил, что кровь ребенка имеет те же компоненты, что и кровь взрослого, однако последние имеют больше факторов риска для инфицирования и тяжелого течения болезни.

"Наиболее сложно болеют люди старше 65 лет, поскольку в силу того, что к этому возрасту мы накопили багаж сопутствующих заболеваний, коронавирус, который накладывается поверх хронических недугов, усложняет процесс восстановления и лечения", – сообщил инфекционист.

Погорелов подчеркнул, что для окончательных выводов по влиянию группы крови на осложнения при коронавирусе нужны дополнительные исследования глобального уровня.

Как известно, в материале, размещённом на портале MedicalXpress, утверждается, что в одном исследовании в Дании специалисты сравнили данные свыше 473 тыс. человек, которых протестировали на COVID-19, с показателями более 2,2 млн человек из других стран.

Так, среди заболевших оказалось меньше пациентов с I группой крови (AB0) и больше с II (A), III (B) и IV (AB) группами.

Коронавирус в мире – о чем сообщалось ранее:

  • Известный доктор Евгений Комаровский заявил, что тяжесть коронавирусной болезни зависит не только от того, находится ли инфицированный в группе риска, но и от количества вирусных частиц, которые попали в организм.
  • Ученые выдвинули теорию о том, что ношение масок увеличивает шансы болеть коронавирусом бессимптомно. Согласно этой гипотезе, ношение маски для лица фактически снижает дозу инфекции и, следовательно, вирусную нагрузку, что приводит к бессимптомным или легким случаям.
  • Вирусолог Анатолий Альшейн заявил, что новый штамм коронавируса, который недавно был обнаружен в Индонезии, более летальный, он отличается чрезмерной кровожадностью.

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