Инфекционист сказал, сколько суток человек болеет коронавирусом

Организм человека борется с коронавирусной болезнью до 14 суток, поделился врач / Reuters

Киевский врач-инфекционист Евгений Дубровский сообщил, что самим коронавирусом Covid-19 человек болеет до 14 суток.

После 14 суток человек перестает быть заразным – организм не выделяет вирус, рассказал медик в интервью tsn.ua.

Собеседник добавил, что лечение коронавируса может длиться более 14 суток, если есть осложнения.

"Самой коронавирусной болезнью человек болеет до 14 суток… Однако при наличии осложнений, таких как, например, тяжелая бактериальная пневмония, лечение может длиться до месяца", – заявил инфекционист.