Инфекционист сказал, сколько суток человек болеет коронавирусом

Лечение коронавируса может затянуться, если есть осложнения, отметил медик.
Киевский врач-инфекционист Евгений Дубровский сообщил, что самим коронавирусом Covid-19 человек болеет до 14 суток.
После 14 суток человек перестает быть заразным – организм не выделяет вирус, рассказал медик в интервью tsn.ua.
Собеседник добавил, что лечение коронавируса может длиться более 14 суток, если есть осложнения.
"Самой коронавирусной болезнью человек болеет до 14 суток… Однако при наличии осложнений, таких как, например, тяжелая бактериальная пневмония, лечение может длиться до месяца", – заявил инфекционист.
- Ранее врач Евгений Качман – ведущий специалист Медицинского центра Тель-Авива в области лечения инфекционных заболеваний, говорил, что легкой или средней формой Covid-19 пациенты обычно болеют до семи дней.
- Медик отметил, что дольше лечат людей с тяжелой формой коронавируса. По словам врача, лечение больного, который находится на искусственной вентиляции легких, обычно занимает до двух недель.
Автор: Екатерина Присяжнюк