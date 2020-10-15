Инфекционист сказала, каких больных коронавирусом в Украине стало намного больше

В Украине серьезно возросло количество больных тяжелой формой коронавируса, сообщила врач / Reuters

Доктор медицинских наук, профессор, инфекционист Ольга Голубовская сообщила, что сейчас в Украине стало намного больше людей с тяжелой формой коронавируса Covid-19.

Мы входим в самый тяжелый сезон, нам всем нужно дожить до апреля, рассказала медик в эфире телеканала Україна 24.

Собеседница добавила, что в нашей стране уже давно много лечебных учреждений в коллапсе.

"Цифры, которые сейчас озвучивают, ни о чем не говорят. Я вам хочу сказать, что сейчас растет количество тяжелых форм – среди тех пяти тысяч людей доля тяжелых больных гораздо больше, чем это было летом. И это принципиально…", – отметила доктор наук.