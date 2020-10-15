Инфекционист сказала, каких больных коронавирусом в Украине стало намного больше

В Украине принципиально изменилась ситуация с Covid-19, поделилась доктор наук.
Доктор медицинских наук, профессор, инфекционист Ольга Голубовская сообщила, что сейчас в Украине стало намного больше людей с тяжелой формой коронавируса Covid-19.
Мы входим в самый тяжелый сезон, нам всем нужно дожить до апреля, рассказала медик в эфире телеканала Україна 24.
Собеседница добавила, что в нашей стране уже давно много лечебных учреждений в коллапсе.
"Цифры, которые сейчас озвучивают, ни о чем не говорят. Я вам хочу сказать, что сейчас растет количество тяжелых форм – среди тех пяти тысяч людей доля тяжелых больных гораздо больше, чем это было летом. И это принципиально…", – отметила доктор наук.
- Напомним, по состоянию на утро 15 октября коронавирус в Украине диагностировали у 281 тысячи 239 человек, 119 тысяч 650 пациентов выздоровели, а 5 тысяч 302 – скончались. За сутки Covid-19 нашли у 5 тысяч 62 человек.
- В Украине три дня подряд за сутки коронавирус диагностировали у более 5 тысяч человек.
Автор: Екатерина Присяжнюк