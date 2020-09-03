УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

Инфекционист спрогнозировал конец пандемии коронавируса

3 сентября 2020, 12:49

Стратег отметил, что окончание пандемии зависит от двух факторов.

Аристов спрогнозировал, что пандемия COVID-19 может продлиться еще более года – Пандемия коронавируса
Пандемия COVID-19 может продлиться еще более года, спрогнозировал Вадим Аристов / УНИАН

Инфекционист, стратег и консультант по управлению изменениями Вадим Аристов спрогнозировал, что пандемия, введенная из-за китайского коронавируса COVID-19, скорее всего, продлится еще более года.

Окончание пандемии зависит от того, когда появится коллективный иммунитет, или когда будет произведено достаточное количество вакцин, рассказал эксперт во время чата на Главреде.

По его мнению, до появления коллективного иммунитета вакцина от коронавируса станет доступной.

"Проблема в Украине еще на год точно будет оставаться. А каким путем она решится – то ли вакцинацией, то ли приобретением коллективного иммунитета, будет видно", – добавил собеседник.

Напомним, пандемия коронавируса была объявлена в марте. После этого в ряде стран мира ввели карантин, было ограничено международное сообщение.

В Украине карантин ввели с 11 марта, а потом продляли и смягчали. Власти решили, что ограничительные меры должны действовать до 1 ноября.

Вадим Аристов коронавирус новости коронавирус в Украине пандемия коронавируса
Сейчас вы просматриваете новость «Инфекционист спрогнозировал конец пандемии коронавируса». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

14:14
"Мэри Поппинс, не возвращайся": в Сети высмеяли Верещук за полет в плаще и с зонтом
14:06
"Северный поток платит за Новичок": в ФРГ требуют наказать режим Путина Видео
13:41
Гороскоп всех знаков Зодиака на 4 сентября: кому грозит тяжелая зависимость Видео
13:26
Отравление Навального Новичком: у Путина ответили на обвинения Видео
13:12
Марина Порошенко идет в мэры Киева, эксперт оценил ее шансы
12:49
Инфекционист спрогнозировал конец пандемии коронавируса Видео
12:48
Похудение и жиросжигание: 8 чаев-"супергероев" Видео
12:47
Лукашенко пошел на обострение и выдвинул новое обвинение против Украины Видео
12:23
Гордый быть украинским: как наш бренд, смело и со вкусом, покорил мир новости компании
12:05
Эксперт раскрыл интересный факт насчет устриц Видео
11:57
Жара вернется: синоптик дала неожиданный прогноз на сентябрь Видео
11:37
"Полнейший фарт": кому светит встреча с кармическим партнером Видео
11:34
"Лысый выхухоль": "слуга народа" обвинил Шмыгаля в коррупции
11:33
Прививка от кори: побочные эффекты и связь с аутизмом Видео
11:09
Коронавирус в Киеве не утихает: еще почти 300 больных и новые жертвы Видео
11:02
Рак простаты: мужчины с этой особенностью в зоне риска Видео
10:54
"Деда подставили": представитель ОРДО объяснил скандальные заявления Фокина Видео
10:52
Календарь стрижек на сентябрь 2020 - якие дни благоприятные
10:47
Комания Маска запустит 60 новых спутников Starlink: онлайн-трансляция Видео
10:36
Смертельное ДТП с участием Ефремова: актер признал свою вину Видео
10:33
"За чертой здравого смысла": Степанов рассказал, где ожидается вспышка коронавируса Видео
10:03
Эксперт рассказал, как во времена СССР уничтожили украинскую кухню
09:59
Порошенко "штурмует" Киев: в ЕС нашли неожиданную кандидатуру на выборы – источник Видео
09:40
"Тихо смыли кровь": СМИ узнали подробности перестрелки под Киевом
09:29
"Не хотели убить": адвокат сказал, зачем Навальный отравлен Видео
09:12
Не возраст: врач рассказал, что влияет на течение болезни у зараженных COVID-19 Видео
09:02
"Десятки очагов возгорания": на Луганщине огонь повредил много домов, пострадали военные
08:44
Лукашенко согласился исполнить мечту Путина мнение
08:42
Коронавирус в Украине установил антирекорд по числу жертв за сутки Видео
08:26
Гороскоп всех знаков Зодиака на 3 сентября: неожиданный "удар" в сердце Видео
08:15
"Много крови": под Мелитополем расстреляна маршрутка – СМИ
07:59
Коронавирус отпуск не брал: COVID-показатели в ЕС вернулись к уровню марта Видео
07:31
В США потребовали остановить Северный поток-2 из-за отравления Навального Видео
06:59
Под Киевом произошла стрельба в кафе, есть раненые Видео
06:55
Турция и Греция в шаге от войны: к чему готовиться Украине мнение
06:29
Союзное государство Украины и Беларуси: стало известно о просьбах Лукашенко к ЕС Видео
06:01
В моду на осень-зиму пришли роскошные брюки палаццо из 30-х: фото Фото
05:36
Может быть ключевым: ученые назвали новый симптом коронавируса Видео
05:14
"Пополнят ряды лузеров": одному знаку Зодиака грозят измены и суды Видео
04:22
Спереди - бизнес, сзади - концерт: самые модные мужские стрижки осени с фото Фото
03:50
Народный синоптик сказал, когда в Украине наступит бабье лето Видео
03:12
Врач объяснил, почему коронавирус поражает не всех Видео
02:18
Стало известно, как связана ходьба на цыпочках и похудение
00:52
"Если меня бьют палками, я не даю денег": режиму Лукашенко предрекли катастрофу Видео
00:20
Вкусный и гадкий: ученые нашли новый вред для тела от фаст-фуда
02 сентября, среда
23:57
Новый антирекорд: коронавирус в Украине за сутки заразил почти 2500 человек Видео
23:28
В Украине изменится погода: в каких областях пройдут грозы Видео
22:58
"Бесчеловечная расправа": в МИД Украины отреагировали на отравление Навального
22:31
Пожары в Харьковской области: людей эвакуировали, есть пострадавший
22:18
Какие области Украины не готовы ослаблять карантин: список Минздрава
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять