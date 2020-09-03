Инфекционист спрогнозировал конец пандемии коронавируса

Пандемия COVID-19 может продлиться еще более года, спрогнозировал Вадим Аристов / УНИАН

Инфекционист, стратег и консультант по управлению изменениями Вадим Аристов спрогнозировал, что пандемия, введенная из-за китайского коронавируса COVID-19, скорее всего, продлится еще более года.

Окончание пандемии зависит от того, когда появится коллективный иммунитет, или когда будет произведено достаточное количество вакцин, рассказал эксперт во время чата на Главреде.

По его мнению, до появления коллективного иммунитета вакцина от коронавируса станет доступной.

"Проблема в Украине еще на год точно будет оставаться. А каким путем она решится – то ли вакцинацией, то ли приобретением коллективного иммунитета, будет видно", – добавил собеседник.

Напомним, пандемия коронавируса была объявлена в марте. После этого в ряде стран мира ввели карантин, было ограничено международное сообщение.

В Украине карантин ввели с 11 марта, а потом продляли и смягчали. Власти решили, что ограничительные меры должны действовать до 1 ноября.