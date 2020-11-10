Инфекционист спрогнозировала ослабление коронавируса

Ситуация с коронавирусом скоро изменится, предупредила врач.
Врач-инфекционист, доктор медицинских наук, профессор Ольга Голубовская спрогнозировала, что китайский коронавирус COVID-19 может ослабнуть, но это не произойдет в текущем году.
Для ослабления коронавируса необходимо хотя бы год-полтора, поделилась эксперт в интервью журналистке Алесе Бацман, сообщает Гордон.
Собеседница добавила, что с наступлением холодов увеличится рост заболеваемости коронавирусом и утяжелится течение болезни.
"…Он (COVID-19 – Ред.) может ослабнуть, но не в этом году. Должно пройти хотя бы год-полтора. А нам это надо еще пережить…", – сказала медик.
Напомним, в октябре Ольга Голубовская говорила, что в ближайшие месяцы в Украине ожидается увеличение количества больных коронавирусом. Инфекционист добавила, что ситуация с COVID-19 может улучшиться ближе к марту.
- Справка. Коронавирус в Украине в ноябре установил ряд антирекордов. Последний суточный антирекорд был установлен 6 ноября – обнаружено 10 тысяч 746 больных.
- По состоянию на утро 10 ноября в нашей стране COVID-19 нашли у 479 тысяч 197 человек.
- В украинском государстве 9 ноября коронавирус диагностирован у 10 тысяч 179 человек, скончался 191 инфицированный, а выздоровели 5 тысяч 514 пациентов.