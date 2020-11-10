Инфекционист спрогнозировала ослабление коронавируса

COVID-19 может начать ослабевать через год-полтора, спрогнозировала инфекционист / УНИАН

Врач-инфекционист, доктор медицинских наук, профессор Ольга Голубовская спрогнозировала, что китайский коронавирус COVID-19 может ослабнуть, но это не произойдет в текущем году.

Для ослабления коронавируса необходимо хотя бы год-полтора, поделилась эксперт в интервью журналистке Алесе Бацман, сообщает Гордон.

Собеседница добавила, что с наступлением холодов увеличится рост заболеваемости коронавирусом и утяжелится течение болезни.

"…Он (COVID-19 – Ред.) может ослабнуть, но не в этом году. Должно пройти хотя бы год-полтора. А нам это надо еще пережить…", – сказала медик.

Напомним, в октябре Ольга Голубовская говорила, что в ближайшие месяцы в Украине ожидается увеличение количества больных коронавирусом. Инфекционист добавила, что ситуация с COVID-19 может улучшиться ближе к марту.