Инфекционист указал на интересную особенность коронавируса

Covid-19 очень слаб сам по себе, отметил медик.
Сам по себе китайский коронавирус Covid-19 очень слабый, он не способен повредить легкие человека.
Легкие человека при некоторых обстоятельствах повреждает иммунная система, поделился киевский врач-инфекционист Евгений Дубровский на своей странице в Facebook.
Медик отметил, что сбалансированный и правильный иммунитет не оставляет Covid-19 ни единого шанса, поэтому большинство людей болеют очень легко.
"Ковид – очень необычное, странное и коварное заболевание. Вся ирония заключается в том, что сам по себе Covid-19 очень слаб. И не способен повредить легкие. Это делает наша иммунная система…", – поделился Дубровский.
- Напомним, заведующий кафедрой анестезиологии и интенсивной терапии Харьковской медицинской академии, профессор Владимир Корсунов предупреждал, что коронавирус способен поразить любой орган человека.
- Инфекционист и волонтер Ольга Кобевко говорила, что у некоторых пациентов, у которых Covid-19 дал осложнения на легкие, и возникла пневмония, остается фиброз легких – на органе появляются рубцы. Врач отметила, что фиброз может мешать жить.
Автор: Екатерина Присяжнюк