Инфекционист указал на интересную особенность коронавируса

Коронавирус не сам поражает легкие человека, сообщил врач / Reuters

Сам по себе китайский коронавирус Covid-19 очень слабый, он не способен повредить легкие человека.

Легкие человека при некоторых обстоятельствах повреждает иммунная система, поделился киевский врач-инфекционист Евгений Дубровский на своей странице в Facebook.

Медик отметил, что сбалансированный и правильный иммунитет не оставляет Covid-19 ни единого шанса, поэтому большинство людей болеют очень легко.

"Ковид – очень необычное, странное и коварное заболевание. Вся ирония заключается в том, что сам по себе Covid-19 очень слаб. И не способен повредить легкие. Это делает наша иммунная система…", – поделился Дубровский.