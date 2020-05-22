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Дмитрий Гордон сравнил себя со знаменитым наемным убийцей: видео

22 мая 2020, 20:40

Общаясь с подписчиками, Дмитрий Гордон ответил на прямой вопрос - сравнивал ли он себя с наемным убийцей, который знаком миллионам людей.

Дмитрий Гордон
Дмитрий Гордон сравнил себя со знаменитым компьютерным убийцей/ УНИАН

Известный украинский журналист и медиаменеджер Дмитрий Гордон то ли в шутку, то ли всерьез сравнил себя со знаменитым наемным убийцей из компьютерной игры ‒ Хитменом.

Такие слова он произнес, когда отвечал на вопрос подписчиков собственного YouTube-канала по поводу того, не сравнивал ли он раньше себя с этим выдуманным героем.

"А, да, Хитмен. Вижу. Вот, мне сын показывает. Очень. Но дело в том, что я не просто похож на Хитмена. Я и есть Хитмен", ‒ сказал Гордон.

К слову, Хитмен (он же Агент 47) ‒ главный персонаж популярной игровой франшизы Hitman, клонированный наемный убийца.

Фотожаба на Дмитрия Гордона в образе Хитмена / Pikabu

Напомним, накануне, 19 мая 2020 года, в Сети была опубликована видеозапись многочасового интервью, который Дмитрий Гордон взял у одного из бывших главарей группировки террористов "ДНР"Игоря Стрелкова (Гиркина). Сам факт интервью вызвал шквал негодования у представителей украинского общества. Практически сразу же под офисом Гордона на улице Щекавицкая в Киеве был организован митинг под лозунгом: "Го*дон - геть в Лугандон". Кроме того, митингующие забросали яйцами многочисленные фотографии журналиста, которыми был украшен фасад здания.

Читайте такжеЧем ценны признания Гиркина в эфире у ГордонаПозднее Гордон опубликовал на своем канале в YouTube экстренное видеообращение. В ролике он, в частности, утверждал ‒ ;интервью с Поклонской и Гиркиным он делал в сотрудничестве с украинскими спецслужбами. Более того, данные материалы якобы непременно будут использоваться стороной обвинения по делу об аннексии Крыма и войне на Донбассе во время заседаний трибунала в Гааге.

Позднее Гордон в интервью рассказал, что всех радикалов, которые митинговали под его офисом, быстро удалось идентифицировать.

"Если не будет официальных извинений, я отвечу пословицей: "Мы, грузины, не злопамятные: отомстим и забудем"‒ заявил он.

Дмитрий Гордон Hitman наемный убийца
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