Испания снова стала эпицентром COVID-19 в Западной Европе

Коронавирус снова атакует Испанию / Reuters

Коронавирус в Испании установил антирекорд по суточному приросту зараженных коронавирусом с момента выхода страны из карантина.

За минувшие сутки, 19 августа, подтвердили 3 715 новых случаев заражения COVID-19, сообщает El Pais.

На сегодняшний день в Испании наивысший показатель случаев заболевания в Западной Европе. Отмечается, что больше всего больных зафиксировали в Мадриде – 1 535. За сутки в стране было 14 летальных случаев, днем ранее сообщалось о 21 жертве.

Министерство здравоохранения сообщает, что за неделю от вируса скончался 131 человек. Общее количество случаев заражения достигло 370 867 человек.

Как сообщал Главред, по состоянию на утро четверга, 20 августа, в мире обнаружили более 22,3 миллиона инфицированных коронавирусом COVID-19. Количество жертв - более 786 тысяч человек.

Напомним, по состоянию на среду, 19 августа, в Украине зафиксированы 96 403 случая заражения китайским коронавирусом. По сравнению с 18 августа количество подтвержденных случаев увеличилось на +1967. Жертвами COVID-19 стали 2 144 человек (+28 за сутки). С начала эпидемии вылечились от коронавируса 49 737 человек (+812 за сутки).