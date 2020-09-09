Испытание вакцины против Covid-19 впервые приостановили: в чем причина

AstraZeneca находилась на завершающей стадии испытания вакцины/ Reuters

Англо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca, которая является лидером глобальной гонки за создание вакцины против Covid-19, заявила, что "добровольно приостановила" клиническое испытание своего препарата.

Решение было принято после того, как заболел доброволец, на котором испытывали вакцину, пишет AFP.

"Это обычное действие, которое должно происходить всякий раз, когда в одном из испытаний обнаруживается потенциально необъяснимое заболевание. Пока его исследуют, это гарантирует сохранение целостности испытаний", - говорится в заявлении компании.

Теперь независимый комитет должен рассмотреть данные о безопасности вакцины.

Паузы во время клинических испытаний не редкость, но считается, что это впервые произошло при испытании вакцины против коронавируса.

AstraZeneca - одна из девяти компаний, в настоящее время находящихся на завершающей стадии испытаний вакцин.

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