Испытание вакцины против Covid-19 впервые приостановили: в чем причина

Компания AstraZeneca сделала паузу в клинических испытаниях, так как заболел доброволец.
Англо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca, которая является лидером глобальной гонки за создание вакцины против Covid-19, заявила, что "добровольно приостановила" клиническое испытание своего препарата.
Решение было принято после того, как заболел доброволец, на котором испытывали вакцину, пишет AFP.
"Это обычное действие, которое должно происходить всякий раз, когда в одном из испытаний обнаруживается потенциально необъяснимое заболевание. Пока его исследуют, это гарантирует сохранение целостности испытаний", - говорится в заявлении компании.
Теперь независимый комитет должен рассмотреть данные о безопасности вакцины.
Паузы во время клинических испытаний не редкость, но считается, что это впервые произошло при испытании вакцины против коронавируса.
AstraZeneca - одна из девяти компаний, в настоящее время находящихся на завершающей стадии испытаний вакцин.
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Вакцина от коронавируса - что было ранее:
- Китайская вакцина от коронавируса находится на третьей, заключительной фазе испытаний. При этом в стране уже разрешили делать прививки людям из зоны риска за месяц до официального завершения клинических исследований. Эксперты, в свою очередь, бьют тревогу, потому что сомневаются в эффективности препарата.
- 11 августа президент России Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса.
- Позже Путин сообщил, что одной из его дочерей дважды ввели первую зарегистрированную в мире вакцину от Covid-19, разработанную российским центром им. Н. Гамалеи.
- Западные ученые выразили опасение, что российская вакцина от Covid-19 может заставить вирус мутировать, после чего он адаптируется к антибиотикам. Лечить болезнь станет еще сложнее.
- Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи заявил, что американская вакцина от коронавируса появится к концу года.