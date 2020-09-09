Испытания вакцины против Covid-19 приостановили: врач рассказала о серьезной "побочке"

Прежде чем продолжить исследование, эксперты должны установить связь между побочным эффектом и препаратом.
Англо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca, которая является лидером глобальной гонки за создание вакцины против Covid-19, приостановила клиническое испытание своего препарата. Решение было принято после того, как заболел доброволец, на котором испытывали вакцину.
Врач-кардиолог, доктор медицинских наук, профессор Екатерина Амосова рассказала, что клиническое исследование препарата приостановили в связи с тем, что у одного из участников возникло серьезное воспалительное поражение спинного мозга - острый поперечный миелит. Об этом Амосова написала на своей странице в Facebook.
Причинами острого поперечного миелита могут быть:
- рассеянный склероз;
- инфекции, в том числе вирусные;
- аутоиммунные заболевания и системные васкулиты;
- прием некоторых лекарств.
Кроме того, известны случаи хронологической связи с вирусной инфекцией и вакцинацией, что указывает на вероятный иммунный характер воспаления спинного мозга.
Амосова отметила, что при проведении исследования врачи мгновенно рапортуют о возникновении серьезных побочных эффектов у его участников. Следующим этапом является установление их связи с препаратом, который исследуется.
"Приостановление привлечения новых участников в исследование в подобных случаях до выяснения причины является общей практикой. Поэтому не спешим с выводами", - успокоила врач.
Вакцина от коронавируса - что было ранее:
- Китайская вакцина от коронавируса находится на третьей, заключительной фазе испытаний. При этом в стране уже разрешили делать прививки людям из зоны риска за месяц до официального завершения клинических исследований. Эксперты, в свою очередь, бьют тревогу, потому что сомневаются в эффективности препарата.
- 11 августа президент России Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса.
- Позже Путин сообщил, что одной из его дочерей дважды ввели первую зарегистрированную в мире вакцину от Covid-19, разработанную российским центром им. Н. Гамалеи.
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