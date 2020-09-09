Испытания вакцины против Covid-19 приостановили: врач рассказала о серьезной "побочке"

Екатерина Амосова прокомментировала приостановку исследований компании AstraZeneca / facebook.com/KaterynaAmosova

Англо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca, которая является лидером глобальной гонки за создание вакцины против Covid-19, приостановила клиническое испытание своего препарата. Решение было принято после того, как заболел доброволец, на котором испытывали вакцину.

Врач-кардиолог, доктор медицинских наук, профессор Екатерина Амосова рассказала, что клиническое исследование препарата приостановили в связи с тем, что у одного из участников возникло серьезное воспалительное поражение спинного мозга - острый поперечный миелит. Об этом Амосова написала на своей странице в Facebook.

Причинами острого поперечного миелита могут быть:

рассеянный склероз;

инфекции, в том числе вирусные;

аутоиммунные заболевания и системные васкулиты;

прием некоторых лекарств.

Кроме того, известны случаи хронологической связи с вирусной инфекцией и вакцинацией, что указывает на вероятный иммунный характер воспаления спинного мозга.

Амосова отметила, что при проведении исследования врачи мгновенно рапортуют о возникновении серьезных побочных эффектов у его участников. Следующим этапом является установление их связи с препаратом, который исследуется.

"Приостановление привлечения новых участников в исследование в подобных случаях до выяснения причины является общей практикой. Поэтому не спешим с выводами", - успокоила врач.

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