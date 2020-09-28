Истек запрет на въезд в Украину иностранцам – открылись ли границы

Карантин в Украине - запрет на въезд в Украину истек: что с границами / УНИАН

Запрет на въезд в Украину иностранцам, который Киев ввел в конце августа – истек в полночь 27 сентября. И тут образовался небольшой юридический казус: власти этот запрет не отменили – и одновременно не продлили.

По данным журналистов, исправить ситуацию Киев намерен уже завтра: иностранцам снова изменят правила для въезда в Украину.

Как сообщает ТСН, въезжать в Украину иностранцы будут на таких же условиях, что и граждане нашей страны, которые возвращаются домой из-за границы:

если въезжаешь из страны красной зоны – придется идти на самоизоляцию или предъявлять негативный ПЦР-тест;

если из страны зеленой зоны – самоизоляция не нужна.

Напомним, запрет на въезд в Украину вводили на месяц. Он не распространялся на иностранцев, у которых в Украине есть близких родственников, кто здесь учится или работает.

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