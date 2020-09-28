Истек запрет на въезд в Украину иностранцам – открылись ли границы

Иностранцам снова изменят правила для въезда в Украину.
Запрет на въезд в Украину иностранцам, который Киев ввел в конце августа – истек в полночь 27 сентября. И тут образовался небольшой юридический казус: власти этот запрет не отменили – и одновременно не продлили.
По данным журналистов, исправить ситуацию Киев намерен уже завтра: иностранцам снова изменят правила для въезда в Украину.
Как сообщает ТСН, въезжать в Украину иностранцы будут на таких же условиях, что и граждане нашей страны, которые возвращаются домой из-за границы:
- если въезжаешь из страны красной зоны – придется идти на самоизоляцию или предъявлять негативный ПЦР-тест;
- если из страны зеленой зоны – самоизоляция не нужна.
Напомним, запрет на въезд в Украину вводили на месяц. Он не распространялся на иностранцев, у которых в Украине есть близких родственников, кто здесь учится или работает.
Коронавирус в Украине – что было ранее:
- По состоянию на 28 сентября, в Украине зафиксированы 201 305 случаев заражения китайским коронавирусом. За сутки количество подтвержденных случаев увеличилось на +2 671.
- С 28 сентября в Украине начало действовать новое карантинное зонирование по регионам. Эпидемиологические уровни установлены на 14 дней. Киев перешел в желтую зону, а города Тернополь и Бережаны оказались в красной.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине сейчас идет вторая волна коронавируса Covid-19.
Автор: Диана Беловодская