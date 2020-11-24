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​Из COVID-фонда потратили 41 млрд гривен: куда "ушли" деньги

24 ноября 2020, 18:12

В Минфине сообщили, что из фонда на медицину ушли только 8 млрд из 66.

Из COVID-фонда потратили уже 62% средств / УНИАН

В Украине из Фонда борьбы с COVID-19 использовали уже 62%​ выделенных средств.

"По состоянию на 20 ноября 2020 года из Фонда борьбы с COVID-19 использованы 41 млрд грн, что составляет 62% от общей суммы в 66 млрд грн", — сказано в сообщении министерства финансов Украины.

7,8 млрд гривен из предусмотренных 18,5 млрд грн направили на мероприятия в сфере здравоохранения​, а именно:

  • на повышение надбавок и доплат медицинским работникам использовано 4,2 млрд грн из предусмотренных 6,1 млрд грн,
  • на строительство и ремонт приемных отделений направлено 1,7 млрд грн,
  • на обеспечение лабораторий Минздрава и закупку средств индивидуальной защиты использовано 0,8 млрд грн из предусмотренных 4 млрд грн,
  • местным бюджетам перечислено субвенцию на обеспечение больниц кислородом в размере 571 млн грн из 1,5 млрд грн,
  • на закупку оборудования для приемных отделений опорных больниц использовано 0,5 млрд грн из предусмотренных 4,7 млрд грн, или 10,6%
  • на закупку аппаратов ИВЛ потрачено 42 млн грн из предусмотренных 100 млн грн.

На мероприятия по соцзащите направили 9,4 млрд грн из предусмотренных 11,7 млрд грн. Указано, что 6,8 млрд грн перечислили Фонду общеобязательного государственного страхования на случай безработицы, а Фонду социального страхования — 1,7 млрд грн.

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"На мероприятия в сфере стимулирования экономики использовано 20,8 млрд грн, из предусмотренных 32,4 млрд грн, или 64%. На осуществление строительства, реконструкции, ремонта и содержания автодорог общего пользования государственного значения перечислены 20,76 млрд грн из предусмотренных 31 45 млрд грн, или 66%", — говорится в сообщении.

Также были потрачены 56 млн гривен на государственную поддержку сферы культуры, туризма и креативных индустрий. На обеспечение правопорядка использовали 2,5 млрд грн из 2,7 млрд грн или 92%.

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COVID-фонд в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

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