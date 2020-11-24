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Из-за COVID-19 авиакомпании предложили изменить правила перевозки пассажиров

24 ноября 2020, 11:23

Справка о прививке от коронавируса может стать обязательной для туристов.

самолет
На борт самолета без справки о вакцинации могут не пустить/ Reuters

Австралийский национальный перевозчик Qantas может изменить правила перевозки пассажиров. Когда вакцины против коронавируса станут доступными, авиакомпания может начать просить доказательства вакцинации.

Об этом сообщил генеральный директор авиакомпании Алан Джойс, передает CNN.

Справка о прививке от коронавируса может стать обязательной для туристов.

"Мы рассматриваем изменения в наши правила обслуживания авиапассажиров. Поэтому, например, пассажиров международных рейсов мы попросим сделать прививку перед тем, как они поднимутся на борт самолета", - отметил Джойс.

Гендиректор Qantas допускает, что это может стать общим требованием всех авиакомпаний.

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Коронавирус в Украине и мире - последние новости:

  • По состоянию на утро 24 ноября, общее число инфицированных COVID-19 в Украине составило 647 976 человек. За сутки заразились еще +12 287 человек.
  • Жертвами коронавируса с начала эпидемии стали 11 263 человека. За сутки умерли еще +188 пациентов.
  • За минувшие сутки в столице Украины поставили еще +1 422 новых диагноза COVID-19 - это рекордное число в столице за 24 часа.Общее число зараженных в Киеве - 61 640 человек.
  • По состоянию на утро вторника, 24 ноября, в мире зарегистрированы 59 219 229 случаев заражения коронавирусом. Жертвами болезни стали 1 397 176 пациентов.

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