Из-за COVID-19 авиакомпании предложили изменить правила перевозки пассажиров

На борт самолета без справки о вакцинации могут не пустить/ Reuters

Австралийский национальный перевозчик Qantas может изменить правила перевозки пассажиров. Когда вакцины против коронавируса станут доступными, авиакомпания может начать просить доказательства вакцинации.

Об этом сообщил генеральный директор авиакомпании Алан Джойс, передает CNN.

Справка о прививке от коронавируса может стать обязательной для туристов.

"Мы рассматриваем изменения в наши правила обслуживания авиапассажиров. Поэтому, например, пассажиров международных рейсов мы попросим сделать прививку перед тем, как они поднимутся на борт самолета", - отметил Джойс.

Гендиректор Qantas допускает, что это может стать общим требованием всех авиакомпаний.

Читайте такжеСложности вакцинации: эпидемиолог рассказал о проблеме с препаратом против COVID-19

Коронавирус в Украине и мире - последние новости: