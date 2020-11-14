Из-за двух факторов коронавирус у человека становится тяжелее – Ляшко

Из-за сладостей пациентам с коронавирусом может становиться хуже, сообщил Виктор Ляшко / УНИАН

Главный государственный санитарный врач Украины, замглавы Минздрава Виктор Ляшко сообщил, что коронавирус COVID-19 у человека становится тяжелее из-за двух факторов.

Течение коронавируса осложняют, в частности, простые углеводы – сладости, рассказал заместитель министра в эфире телеканала 112 Украина.

Ляшко добавил, что COVID-19 у пациентов также становится тяжелее из-за низкой физической активности.

Главный санврач подчеркнул, что при коронавирусе нужно есть как можно меньше сладостей, поскольку из-за них сгущается кровь.

"…Углеводы, низкая физическая активность приводят к тому, что осложняется течение заболевания", – заявил замглавы Минздрава.

Ранее профессор Московского государственного университета им. Ломоносова, доктор биологических наук и вирусолог Алексей Аграновский говорил, что при COVID-19 стоит стараться употреблять как можно меньше соленых продуктов и алкоголя.