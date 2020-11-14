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Из-за двух факторов коронавирус у человека становится тяжелее – Ляшко

14 ноября 2020, 15:47

При коронавирусе нужно контролировать потребление некоторых продуктов, предупредил замминистра здравоохранения.

Ляшко сообщил, что из-за сладостей пациентам с коронавирусом может становиться хуже – Коронавирус новости Украина
Из-за сладостей пациентам с коронавирусом может становиться хуже, сообщил Виктор Ляшко / УНИАН

Главный государственный санитарный врач Украины, замглавы Минздрава Виктор Ляшко сообщил, что коронавирус COVID-19 у человека становится тяжелее из-за двух факторов.

Течение коронавируса осложняют, в частности, простые углеводы – сладости, рассказал заместитель министра в эфире телеканала 112 Украина.

Ляшко добавил, что COVID-19 у пациентов также становится тяжелее из-за низкой физической активности.

Главный санврач подчеркнул, что при коронавирусе нужно есть как можно меньше сладостей, поскольку из-за них сгущается кровь.

"…Углеводы, низкая физическая активность приводят к тому, что осложняется течение заболевания", – заявил замглавы Минздрава.

Ранее профессор Московского государственного университета им. Ломоносова, доктор биологических наук и вирусолог Алексей Аграновский говорил, что при COVID-19 стоит стараться употреблять как можно меньше соленых продуктов и алкоголя.

  • Справка. В Украине по состоянию на утро 14 ноября коронавирус диагностирован у 525 тысяч 176 человек, скончались 9 тысяч 508 пациентов, а выздоровели 238 тысяч 811 человек.
  • В нашей стране 13 ноября нашли рекордное количество больных коронавирусом – 12 тысяч 524 инфицированных.
  • Из-за COVID-19 в Украине до конца года действует карантин. Кабмин решил ужесточить ограничительные меры и ввел карантин выходного дня.
Виктор Ляшко коронавирус новости
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