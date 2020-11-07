Из-за эпидемии коронавируса Словакия закрывает границу с Украиной

Словакия закрывает границу из-за коронавируса / Reuters

В связи с эпидемией коронавируса Словакия ограничила въезд на свою территорию, поэтому некоторые пункты пропуска на границе с Украиной будут закрыты.

"Правительство Словакии внесло дополнения об условиях въезда на территорию своего государства. Ограничения вводятся в связи с осложнением эпидемиологической ситуации в Словацкой Республике и в Украине", - сказано в сообщении Государственной пограничной службы Украины.

В частности, словацкие пограничники сообщают, что с 09.00 (по киевскому времени) 9 ноября 2020 года будет временно закрыто пункт пропуска "Велке Слеменце", с украинской стороны - "Малые Селменцы". Также временно прекращается оформление пешеходов в пункте пропуска "Убля", с украинской стороны - "Малый Березный".

В пункте пропуска "Вишне Немецке", с украинской стороны - "Ужгород", пропуск лиц, временно или постоянно проживающих на территории Словакии, будет осуществляться с 08.00 до 20.00 (по киевскому времени).

В ГПСУ уточнили, что все туристы при въезде в Словакию обязаны пройти антигенный тест и в дальнейшем подлежат самоизоляции, во время которой на пятый день должны сделать тест RT PCR. От прохождения антигенного теста освобождаются лица, которые едут по территории Словакии транзитом.

Пропуск грузового автотранспорта будет осуществляться без ограничений.

Отметим, согласно данным Центра Джона Хопкинса, в Словакии по состоянию на 7 ноября выявили 71 088 случаев заражения коронавирусом. Жертвами COVID-19 стали 317 человек.

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