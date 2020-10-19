Из-за коронавируса умер ребенок в Ивано-Франковской области – Степанов

8-летний мальчик поступил в больницу в крайне тяжелом состоянии.
Коронавирус в Украине убил еще одного ребенка. В Ивано-Франковской области от пневмонии из-за COVID-19 умер мальчик 8 лет, которого доставили в больницу в тяжелом состоянии.
Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов на брифинге 19 октября.
"За последние сутки у нас зафиксировано 66 летальных случаев. В том числе, у нас есть летальный случай ребенка. Зафиксирован в Ивано-Франковской области. Это мальчик 8 лет.
Поступил в крайне тяжелом состоянии в больницу в четверг вечером. В 21 час был госпитализирован сразу в отделение реанимации в очень тяжелом состоянии, с пневмониями, с осложнениями очень серьезными. Был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи боролись за его состояние. В пятницу ему был сделан ПЦР, (тест), подтвержден был COVID-19", - рассказал Степанов.
По его словам, в субботу, 17 октября, ребенок умер - врачи не смогли его спасти.
Глава Минздрава также уточнил, что 18 октября COVID-19 подтвердился у 217 детей, за все время пандемии - у 18 553 детей (это 4,5% от всех 303 638 случаев).
Смерть детей от коронавируса в Украине – о чем сообщалось ранее:
- 3 октября коронавирус убил уже третьего маленького украинца – жертвой болезни стал 13-летний мальчик из Ровенской области.
- 24 сентября глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что от коронавирусной болезни Covid-19 умер второй ребенок в Украине.
- Первая детская смерть от коронавируса в Украине была зафиксирована в мае в Черновицкой области - там умер 5-месячный мальчик. Как сообщали в Черновицкой областной государственной администрации, младенец был ВИЧ-инфицированным, рожденным от ВИЧ-инфицированной матери. У него был врожденный порок сердца и двусторонняя пневмония.