Из-за коронавируса в Минздраве приготовили нововведение для пенсионеров

В стране могут ввести специальные часы для пенсионеров в магазинах и аптеках.
В Украине могут ввести специальное время для посещения аптек и магазинов пожилыми людьми.
Об этой инициативе рассказал главный санитарный врач, первый заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, передает Новое время.
По его словам, график прежде будет всего касаться людей старше 60 лет. Он необходим, чтобы снизить риск их заражения коронавирусом.
"Мы хотим порекомендовать установить час для пожилых людей. Порекомендовать субъектам хозяйствования, которые осуществляют торговлю, аптекам и другим магазинам ввести время, например, с 10 до 12, когда бы мы все понимали, что это время для людей 60+ лет", – рассказал Ляшко.
Главный санврач отметил, что большинство жертв COVID-19 зафиксированы именно в возрастной категории 50+. По его словам, введение специальных часов посещения в учреждениях торговли – это распространенная европейская практика.
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