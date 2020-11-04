Из-за опасной мутации коронавируса уничтожат все норковые фермы в Дании

Из-за мутации коронавируса в Дании уничтожат норок / Reuters

Коронавирус 2020 постоянно мутирует, и не всегда эти мутации безобидные. Правительство Дании поручило уничтожить всех норок на зверофермах после обнаружения случаев заражения мутировавшим коронавирусом среди животных.

"Все норки в Дании должны быть убиты", — заявила премьер-министр страны Метте Фредериксен, сообщает ТАСС.

У норок в Дании обнаружили мутировавшую коронавирусную инфекцию, которая распространяется на людей и ослабляет способность к образованию антител.

В настоящее время зарегистрировано 12 человек с мутировавшим вирусом.

По словам премьера, если не принять решительные действия, то инфекция сможет распространиться не только на территории Дании, но во всем мире.

Коронавирус быстро распространился среди 1 139 норковых ферм Дании, особенно сильно пострадали хозяйства Северной Ютландии.

Отметим, всего в Дании подвержено 50 530 случаев заражения инфекцией, умерли 729 человек.

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