Из-за опасной мутации коронавируса уничтожат все норковые фермы в Дании

У норок в Дании обнаружили мутировавшую коронавирусную инфекцию, которая распространяется на людей.
Коронавирус 2020 постоянно мутирует, и не всегда эти мутации безобидные. Правительство Дании поручило уничтожить всех норок на зверофермах после обнаружения случаев заражения мутировавшим коронавирусом среди животных.
"Все норки в Дании должны быть убиты", — заявила премьер-министр страны Метте Фредериксен, сообщает ТАСС.
У норок в Дании обнаружили мутировавшую коронавирусную инфекцию, которая распространяется на людей и ослабляет способность к образованию антител.
В настоящее время зарегистрировано 12 человек с мутировавшим вирусом.
По словам премьера, если не принять решительные действия, то инфекция сможет распространиться не только на территории Дании, но во всем мире.
Коронавирус быстро распространился среди 1 139 норковых ферм Дании, особенно сильно пострадали хозяйства Северной Ютландии.
Отметим, всего в Дании подвержено 50 530 случаев заражения инфекцией, умерли 729 человек.
Мутации коронавируса – о чем сообщалось ранее:
- Вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что новый штамм коронавируса, который недавно был обнаружен в Индонезии, более летальный, он отличается чрезмерной кровожадностью.
- Ученые из Университета Северной Каролины в Чапел-Хилл (США) предположили, что штамм коронавируса SADS-CoV, известный как синдром острой диареи у свиней, может также распространиться на людей.
- Американские ученые исследовали коронавирус 2020 от двух волн инфекции и выяснили, что в последних образцах преобладает более заразный штамм.