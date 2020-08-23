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Из-за "плохой" российской вакцины коронавирус может мутировать - ученые

23 августа 2020, 08:30

Вирусологи встревожены тем, что разработанная в РФ вакцина "Спутник-V" до конца не исследована.

коронавирус,вакцина
Ученые опасаются российской вакцины против коронавируса / Reuters

Коронавирус 2020 убил в мире более 800 тысяч человек. Число случаев заражения превышает 23 миллиона. Человечество с нетерпением ждет появления вакцины. При этом западные ученые опасаются того, что российская вакцина от COVID может заставить вирус мутировать, после чего он адаптируется к антибиотикам. Лечить болезнь станет еще сложнее.

Об этом сообщает Reuters.

"Неполная защита может обеспечить давление отбора, которое заставляет вирус уклоняться от присутствующего антитела, создавая штаммы, которые затем уклоняются от всех вакцинных реакций […] В этом смысле плохая вакцина хуже, чем когда ее нет", — заявил профессор вирусологии в британском Университете Рединга Иэн Джонс.

Вирусологи встревожены тем, что разработанная в РФ вакцина "Спутник-V" до конца не исследована. Ученые опасаются, что добавление "эволюционного давления" на патоген путем применения некачественной вакцины может ухудшить ситуацию.

"Существует риск того, что он [вирус] мутирует", — отметил специалист из Медицинского центра Бет Исраэль Диаконесс в Бостоне Дэн Барух.

Специалисты полагают, что в итоге вирус может адаптироваться к антибиотикам.

Читайте такжеКитайский ученый рассказал о "волшебных" таблетках от коронавирусаНапомним, 11 августа президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил, что одной из его дочерей дважды ввели первую зарегистрированную в мире вакцину от COVID-19, разработанную российским центром им. Н. Гамалеи.

После второго укола температура сошла на нет, высокие антитела к коронавирусу и хорошее самочувствие, рассказал глава РФ во время совещания с членами правительства.

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