Израиль испугался из-за паломничества хасидов в Умань 2020 и просит Зеленского помочь

Хасиды в Умани 2020 - Израиль слезно обратился к Зеленскому / УНИАН

Паломничества хасидов в Умань в 2020 году может повлечь за собой очень плохие последствия: праздник рискует превратиться в эпицентр распространения коронавируса.

С таким заявлением выступили в Израиле уже после того, как Кабмин Украины запретил хасидам приезжать в Умань на еврейский Новый год – Рош ха-Шана.

"Ожидается, что подобное собрание в такие смутные времена вызовет массовые случаи заражения туристов и местных жителей, что станет тяжелым бременем для местных медицинских систем. В то время ожидается, что тысячи людей вернутся в Израиль – и будут распространять вирус дальше", – заявил глава коронавирусного центра Израиля, профессор Рони Гамзу, сообщает Reuters.

Читайте такжеВыходные дни и праздники на сентябрь 2020: сколько отдыхает УкраинаОтметим, что хасиды посещают Умань ежегодно во время празднования еврейского Нового года. От 20 до 50 тысяч хасидов съезжаются сюда, чтобы посетить могилу раввина Нахмана из Брацлава (он прославился тем, что возродил хасидское движение). Рош ха-Шана в 2020 году пройдет с 18 по 20 сентября.

Ранее в Умани коронавирус обнаружили у шестимесячного малыша. Ребенка сразу доставили в инфекционную больницу.