Израиль начал тестировать на людях вакцину от Covid-19

Израиль перешел к этапу тестирования вакцины / Reuters

В Израиле 1 ноября начали испытания вакцины от коронавируса отечественного производства, который в ближайшее время будут тестировать на группе добровольцев.

Как пишет Reuters, препарат получил название BriLife.

По словам израильских специалистов, если испытания пройдут удачно, вакцину запустят в производство в конце лета 2021 года.

Уточняется, что на первом этапе в тестировании примут участие 80 человек, в декабре группа добровольцев будет расширена до 960 участников. Если первые два этапа будут успешными, уже в апреле-мае в контрольную группу включат 30 тысяч добровольцев.

Первую дозу вакцины людям уже вкололи. Ее испытания на животных начались в марте и завершились неделю назад, после чего Министерство обороны Израиля, которому подчинен институт биологических исследований, разрешило испытание препарата на людях.

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