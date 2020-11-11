Израильские ученые нашли способ снизить смертность от коронавируса

Ученые нашли способ снизить смертность от коронавируса / Фото Reuters

Коронавирус 2020 убил в мире 1 272 000 человек, в то же время официально выявили 51 миллион случаев заражения. Израильские ученые говорят, что смертность от коронавируса может быть "значительно снижена", если люди будут общаться только в пределах своих возрастных групп.

В новом исследовании, о результатах которого пишет издание Daily Mail, была рассмотрена идея минимизировать уровень смертности от коронавируса, просто запретив людям встречаться за пределами их возрастной группы. Израильские исследователи из Университета Хайфы создали большое компьютерное моделирование, чтобы оценить различные сценарии смягчения меры изоляции, в том числе по возрастным группам. Они обнаружили, что уровень смертности от коронавируса снизился бы на 62-93%, если бы пожилые люди общались только в рамках своих возрастных групп.

По информации, участники исследования создали модель для изучения распространения вируса в двух виртуальных популяциях по 50 тысяч человек, аналогичных тем, которые существуют в Израиле и Италии.

Когда пожилые люди старше 55 лет перестали общаться с более молодыми людьми, за исключением тех, с которыми они жили, прогнозируемая смертность снизилась на 54–62 процента.

Это включало формирование новых связей среди пожилого населения, чтобы компенсировать потерянные связи и сохранить такое же количество социальных взаимодействий, которые особенно важны для этой возрастной группы.

Снижение числа умерших - по сравнению с отсутствием ограничений - увеличилось примерно до 91 процента, если пожилые люди придерживались своей возрастной группы и не заводили новых друзей.

Отметим, авторы создали пять типов механизмов снятия частичной блокировки, которые включают ограничение связей между разными возрастными группами, особенно пожилыми людьми.

В рамках исследования они создали четыре возрастные группы (0-14, 14-34, 35-54 и 55+). При этом для каждой группы предполагалось, что контакт с ближайшими родственниками будет продолжаться.

Один из сценариев позволял людям встречаться только с другими людьми в своей возрастной группе - заменяя любые потерянные отношения вне их возрастной группы новыми. По этому сценарию - для 50 000 населения - общий уровень смертности составил 1719 человек, что на 21 процент ниже сценария без ограничений.

Другое предложение заключалось в том, чтобы разрешить регулярные связи для всех, кроме людей старше 55 лет, которые могли встречаться только со своими сверстниками, что привело к сокращению общего числа погибших на 62 процента - всего 829 из 50 тысяч.

Один из наименее успешных сценариев заключался в серьезном сокращении связей в одной возрастной группе - но без запрета людям встречаться с пожилыми или молодыми людьми - это привело к падению числа погибших на 14 процентов - 1877 из 50 тысяч.

Наконец, последний сценарий оказался наиболее ограничительным и наиболее успешным в снижении общего уровня смертности - на 91 процент по сравнению с первым сценарием. Он включал в себя предоставление людям возможности встречаться только с людьми, которых они уже знают за пределами своей семьи, которые принадлежат к их возрастным группам, и не разрешалось устанавливать новые связи - "в целом все встречаются с меньшим количеством людей".

"В целом, модель и эти сценарии демонстрируют важность изоляции пожилого населения, - говорит автор исследования доктор Шани Стерн. – Некоторые связи будут восстановлены - например, поход в кинотеатр или покупка продуктов в продуктовом магазине - но, очевидно, некоторые связи будут потеряны".

Профессор медицины Пол Хантер, не участвовавший в этом исследовании, считает, что исследователи явно переоценили уровень смертности для людей старше 55 лет. Исследование предполагает, что этот показатель составляет 24 процента для этой возрастной группы, но другие исследования показали, что этот показатель был ближе к 1 проценту - только 24 процента для лиц старше 75 лет.

А профессор геронтологии Оксфордского университета Сара Харпер, не участвовавшая в исследовании, утверждает, что ограничение по возрастным группам нецелесообразно в реальном мире.

"Есть набор социальных допущений, которые не соответствуют реалиям современного общества", - говорит Харпер, добавив, что, похоже, полностью игнорируется влияние пола.

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