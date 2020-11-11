УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

Израильские ученые нашли способ снизить смертность от коронавируса

11 ноября 2020, 09:44

Ученые обнаружили, что уровень смертности от коронавируса снизился бы на 62-93%, если бы пожилые люди общались только в рамках своих возрастных групп.

коронавирус, больница , врачи
Ученые нашли способ снизить смертность от коронавируса / Фото Reuters

Коронавирус 2020 убил в мире 1 272 000 человек, в то же время официально выявили 51 миллион случаев заражения. Израильские ученые говорят, что смертность от коронавируса может быть "значительно снижена", если люди будут общаться только в пределах своих возрастных групп.

В новом исследовании, о результатах которого пишет издание Daily Mail, была рассмотрена идея минимизировать уровень смертности от коронавируса, просто запретив людям встречаться за пределами их возрастной группы. Израильские исследователи из Университета Хайфы создали большое компьютерное моделирование, чтобы оценить различные сценарии смягчения меры изоляции, в том числе по возрастным группам. Они обнаружили, что уровень смертности от коронавируса снизился бы на 62-93%, если бы пожилые люди общались только в рамках своих возрастных групп.

По информации, участники исследования создали модель для изучения распространения вируса в двух виртуальных популяциях по 50 тысяч человек, аналогичных тем, которые существуют в Израиле и Италии.

Когда пожилые люди старше 55 лет перестали общаться с более молодыми людьми, за исключением тех, с которыми они жили, прогнозируемая смертность снизилась на 54–62 процента.

Это включало формирование новых связей среди пожилого населения, чтобы компенсировать потерянные связи и сохранить такое же количество социальных взаимодействий, которые особенно важны для этой возрастной группы.

Снижение числа умерших - по сравнению с отсутствием ограничений - увеличилось примерно до 91 процента, если пожилые люди придерживались своей возрастной группы и не заводили новых друзей.

Отметим, авторы создали пять типов механизмов снятия частичной блокировки, которые включают ограничение связей между разными возрастными группами, особенно пожилыми людьми.

В рамках исследования они создали четыре возрастные группы (0-14, 14-34, 35-54 и 55+). При этом для каждой группы предполагалось, что контакт с ближайшими родственниками будет продолжаться.

Один из сценариев позволял людям встречаться только с другими людьми в своей возрастной группе - заменяя любые потерянные отношения вне их возрастной группы новыми. По этому сценарию - для 50 000 населения - общий уровень смертности составил 1719 человек, что на 21 процент ниже сценария без ограничений.

Другое предложение заключалось в том, чтобы разрешить регулярные связи для всех, кроме людей старше 55 лет, которые могли встречаться только со своими сверстниками, что привело к сокращению общего числа погибших на 62 процента - всего 829 из 50 тысяч.

Один из наименее успешных сценариев заключался в серьезном сокращении связей в одной возрастной группе - но без запрета людям встречаться с пожилыми или молодыми людьми - это привело к падению числа погибших на 14 процентов - 1877 из 50 тысяч.

Наконец, последний сценарий оказался наиболее ограничительным и наиболее успешным в снижении общего уровня смертности - на 91 процент по сравнению с первым сценарием. Он включал в себя предоставление людям возможности встречаться только с людьми, которых они уже знают за пределами своей семьи, которые принадлежат к их возрастным группам, и не разрешалось устанавливать новые связи - "в целом все встречаются с меньшим количеством людей".

"В целом, модель и эти сценарии демонстрируют важность изоляции пожилого населения, - говорит автор исследования доктор Шани Стерн. – Некоторые связи будут восстановлены - например, поход в кинотеатр или покупка продуктов в продуктовом магазине - но, очевидно, некоторые связи будут потеряны".

Профессор медицины Пол Хантер, не участвовавший в этом исследовании, считает, что исследователи явно переоценили уровень смертности для людей старше 55 лет. Исследование предполагает, что этот показатель составляет 24 процента для этой возрастной группы, но другие исследования показали, что этот показатель был ближе к 1 проценту - только 24 процента для лиц старше 75 лет.

А профессор геронтологии Оксфордского университета Сара Харпер, не участвовавшая в исследовании, утверждает, что ограничение по возрастным группам нецелесообразно в реальном мире.

"Есть набор социальных допущений, которые не соответствуют реалиям современного общества", - говорит Харпер, добавив, что, похоже, полностью игнорируется влияние пола.

Коронавирус в мире – о чем сообщалось ранее:

  • Специалист по инфекционным заболеваниям, директор медицинского центра Международного университета Ла-Риохи Висенте Сориано обнаружил, что болезнь COVID-19 протекает в более легкой форме у пациентов, которые во время заражения находились в медицинской маске.
  • Ученые выдвинули теорию о том, что ношение масок увеличивает шансы болеть коронавирусом бессимптомно. Согласно этой гипотезе, ношение маски для лица фактически снижает дозу инфекции и, следовательно, вирусную нагрузку, что приводит к бессимптомным или легким случаям.
  • Известный доктор Евгений Комаровский заявил, что тяжесть коронавирусной болезни зависит не только от того, находится ли инфицированный в группе риска, но и от количества вирусных частиц, которые попали в организм.

смертность исследования коронавирус китайский коронавирус коронавирус новости Новости Израиля
Сейчас вы просматриваете новость «Израильские ученые нашли способ снизить смертность от коронавируса». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

10:26
Магическая дата 11.11: как привлечь удачу и что нельзя делать
10:16
Степанов назвал симптомы легкого коронавируса Видео
10:08
Война за Нагорный Карабах: Пашинян объяснил, зачем подписал капитуляцию Армении Видео
09:44
Израильские ученые нашли способ снизить смертность от коронавируса Видео
09:30
Разрыв легкого при COVID-19 – частое явление: что категорически нельзя делать Видео
Реклама
09:28
Ученые назвали смертельный уровень кислорода для больных COVID-19 Видео
09:24
Капитуляция Армении - хороший урок Украине мнение
08:59
Помпео сделал громкое заявление о передаче власти в США Видео
08:58
Коронавирус в Украине 11 ноября: за сутки более 10 тысяч новых больных и почти 200 жертв Видео
08:50
Гороскоп на 11 ноября для всех: избавление от "паразитов" и высокий результат Видео
08:43
Коронавирус в Киеве: столица вырвалась вперед и подбирается к антирекорду
08:34
Победа Байдена превратит Украину в военный полигон мнение
08:27
Наказать за Северный поток-2: США подготовили новые санкции - Bloomberg Видео
08:25
Отставка Пашиняна и Россия "в дамках": чем закончится перемирие в Нагорном Карабахе
08:07
Врач рассказала об анализах при коронавирусе: зачем нужно делать Видео
07:54
Военная разведка Чехии предупредила об угрозе Третьей мировой войны Видео
07:32
Стало известно, как Байдена лишили 20 голосов выборщиков
07:03
Трое медиков заразились COVID-19 после прививки российской вакциной Спутник V Видео
06:48
Эрдоган устроил потеки веществ по лицу "партнера"-Путина мнение
06:45
Какого числа отмечаются католическая и православная Пасха и Песах в 2021 году Видео
Реклама
06:12
Гороскоп на 12 ноября для всех: урожайные дела и подвижки в карьере Видео
06:09
В моде пальто и свитера с потрясающим принтом гусиная лапка из 30-х: фото Фото Видео
05:32
"Все мы трогали": голая Рита Дакота вывалила свои формы на всеобщее обозрение
05:30
Эксперт назвал цель Лукашенко в Беларуси и объяснил слабость оппозиции Видео
05:05
Огненному знаку спрогнозированы шикарные возможности: названы сроки Видео
04:30
Полакомиться медовой пещерой: топ-3 приема для хорошего куннилингуса
04:02
Шоколадный маникюр – идеальный осенний маникюр 2020: фото Фото Видео
03:15
Эксперт объяснил, почему Россия не допустит свержения Пашиняна в Армении Видео
02:19
Порошенко - отыгранная карта: эксперт оценил, на кого Байден будет делать ставку в Украине Видео
01:34
Ученые установили, почему возникают распространенные виды рака
01:20
"Свои такие клевые?": Мисс Украина показала грудь на жарком фото
00:48
Экс-министр обороны Украины объяснил, зачем России нужен Крым
00:19
С Днем ангела, Анастасия – открытки и поздравления в прозе и стихах
00:10
Байден заявил о готовности решить проблему войны на Донбассе Видео
10 ноября, вторник
23:55
У Кравчука оценили шансы на договоренности с Россией по Донбассу Видео
23:49
СМИ узнали о роли Турции в договоренностях по Нагорному Карабаху Видео
23:10
Симптом аутизма: ученые сделали открытие в отношении зрительного контакта Видео
22:58
Джо Байдена лишили 20 голосов выборщиков – СМИ Видео
22:41
В Минздраве рассказали, когда Украина получит вакцину от COVID-19 Видео
22:10
Бывший активист Оранжевой революции стал депутатом от ОПЗЖ Видео
Реклама
22:02
Бывшая жена Трампа резко высказалась о его поражении на выборах в США Видео
21:27
Шмыгаль назвал главное преимущество жесткого карантина в выходные дни Видео
21:17
Теща Порошенко умерла
21:15
Куда сходить в Киеве ноябре: эротические шоу и концерты
21:07
В Одессе иномарка влетела в остановку: обнародована версия водителя Видео
21:04
Алиев назвал сроки вывода войск Армении из Нагорного Карабаха Видео
20:59
Рак щитовидки: ученые назвали три предупреждающих знака Видео
20:38
Врачи рассказали, как наличие собаки влияет на здоровье Видео
20:36
Опубликовано первое фото Кернеса из Шарите Видео
20:32
Путин в Нагорном Карабахе обыграл всех мнение
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять