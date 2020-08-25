Известная украинская телеведущая заразилась коронавирусом

Маричка Падалко и семья - телеведущая подхватила коронавирус / Instagram

Известная украинская телеведущая Маричка Падалко заразились коронавирусом, о чем стало известно сегодня.

Вирус подхватили и двое ее детей. К счастью, младшая дочь и муж Падалко здоровы. Родители ведущей тоже не заразились.

"Было ощущение "постороннего тупого предмета" в груди, горело и очень болело постоянно лицо", – описала свои симптомы Падалко в Instagram.

Читайте такжеВ каком состоянии больная коронавирусом Тимошенко - СМИПо ее словам, первый ПРЦ-тест на коронавирус был негативным – поэтому сначала ей ставили диагноз бронхит с подозрением на пневмонию.

"Одновременно взяли ИФА-тест на иммуноглобулины igM — это антитела, появляющиеся в разгар болезни. Анализ крови их обнаружил, но в недостаточном количестве для подтверждения диагноза", – рассказала Маричка.

Сейчас телеведущая восстанавливает свои силы.

Ранее известная украинская телеведущая Ольга Фреймут заразилась коронавирусом Covid-19. Поклонники звезды предположили, что это случилось потому, что она не носила маску.