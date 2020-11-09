Известный инфекционист пояснила, зачем на самом деле нужны перчатки в эпоху коронавируса

Перчатки в эпоху коронавируса - кому и зачем их носить / УНИАН

Известный украинский инфекционист Ольга Голубовская популярно пояснила, нужно ли носить перчатки во время пандемии коронавируса.

По словам эксперта, ношение перчаток – это защита скорее психологического плана, нежели физического. И обрабатывать такие перчатки нужно не реже, чем кожу рук, подчеркнула Голубовская. Поэтому перчатки в эпоху коронавируса пригодятся скорее тем, у кого есть проблемы с кожей (экземы на руках, к примеру) – им перчатки действительно пойдут на пользу.

Всем остальным нужно запомнить: хоть в перчатках, хоть без них главное правило – меньше трогать руками лицо, особенно глаза и другие уязвимые места.

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