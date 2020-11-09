Известный инфекционист пояснила, зачем на самом деле нужны перчатки в эпоху коронавируса

Обрабатывать перчатки нужно не реже, чем кожу рук, подчеркнула Голубовская.
Известный украинский инфекционист Ольга Голубовская популярно пояснила, нужно ли носить перчатки во время пандемии коронавируса.
По словам эксперта, ношение перчаток – это защита скорее психологического плана, нежели физического. И обрабатывать такие перчатки нужно не реже, чем кожу рук, подчеркнула Голубовская. Поэтому перчатки в эпоху коронавируса пригодятся скорее тем, у кого есть проблемы с кожей (экземы на руках, к примеру) – им перчатки действительно пойдут на пользу.
Всем остальным нужно запомнить: хоть в перчатках, хоть без них главное правило – меньше трогать руками лицо, особенно глаза и другие уязвимые места.
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Автор: Диана Беловодская