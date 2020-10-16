Известный украинский фитнес-блогер умер от осложнений Covid-19

Блогер умер от осложнений коронавируса / Фото: Instagram/Дмитрий Стужук

Украинский блогер-миллионник Дмитрий Стужук 16 октября умер в реанимации Киевской клинической больницы №4 из-за остановки сердца.

"Димы больше нет с нами. Его сердце не выдержало", - написала его бывшая жена София Стужук на своей странице в Instagram.

Блогер почувствовал недомогания около недели назад на семинаре в Турции. После возвращения он сдал тест на коронавирус, который оказался положительным. О ходе лечения Стужук писал в своем блоге. В последнем сообщении он отметил, что пик миновал и его состояние улучшилось.

"Я принимаю решение, что мне будет удобней и комфортней находиться на дистанционной опеке у себя дома, где у меня есть все условия для нормального лечения. В конце концов я всегда могу обратиться в нужные службы. Та и дома, как говорится, и стены лечат", — написал Стужук в Instagram.

В больнице блогер провел лишь сутки. Затем находился на самоизоляции дома, активно показывал свои будни, делал обзоры.

В Insragram блог Дмитрия Стужука о спорте, бизнесе, здоровом образе жизни набрал миллион подписчиков. У его жены Софии – пять миллионов фолловеров.

"Я тоже думал, что нет никакого ковида, и это все относительно. Пока сам не заболел. COVID-19 - болезнь не эфемерная! И тяжелая", - писал Стужук за день до смерти.

Супруга блогера София Стужук неоднократно говорила и писала в Instagram и Telegram, что коронавирус является выдумкой, был создан искусственно и абсолютно не опасен.

Смерть фитнес-блогера активно обсуждают в соцсетях.

"После выхода (из больницы. — Ред.) Стужук записывал ролики в позитивном формате, веселясь и показывая, как все идёт на поправку. Потом он принял ванную. А у него, как оказалось, слабое сердце, надорванное в том числе тренировками в спортзале. Сердце останавливается и его отправляют в реанимацию. Там клиническая смерть и спустя сутки смерть", — написал блогер Юрий Романенко на своей странице в Facebook.

"У Софии Стужук 5 млн подписчиков, у Дмитрия - 1 млн. И никто из 6 миллионов не смог убедить их в реальности короны, к сожалению", - пишет Ярослав Жаренов.

В Нидерландах умерла 89-летняя женщина, у которой повторно обнаружили коронавирус. Это первая смерть в мире от реинфекции Covid-19.