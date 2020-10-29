Известный украинский журналист сообщил об утрате из-за COVID-19

Коронавирус 2020: Айдер Муждабаев сообщил об ужасной утрате / Фото из открытых источников

Коронавирус в Украине унес жизни 6 755 жителей, в мире из-за COVID-19 скончались более миллиона человек. Одной из жертв коронавируса стал и отец известного украинского журналиста Айдера Муждабаева –71-летний Иззет Муждабаев.

Журналист остался сиротой, так как мама Айдера скончалась еще пять лет назад.

Иззета Муждабаева не стало вночь на 28 октября в российском городе Тамбов.

"Папа перестал дышать в больнице, куда не мог зайти к нему никто, и это ощущение бессилия и одиночества отца перед смертью — самое страшное для меня, оно никогда меня не покинет", – признался Айдер Муждабаев у себя в Facebook.

Коронавирус: последние новости