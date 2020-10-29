Известный украинский журналист сообщил об утрате из-за COVID-19

Муждабаев сообщил о смерти отца.
Коронавирус в Украине унес жизни 6 755 жителей, в мире из-за COVID-19 скончались более миллиона человек. Одной из жертв коронавируса стал и отец известного украинского журналиста Айдера Муждабаева –71-летний Иззет Муждабаев.
Журналист остался сиротой, так как мама Айдера скончалась еще пять лет назад.
Иззета Муждабаева не стало вночь на 28 октября в российском городе Тамбов.
"Папа перестал дышать в больнице, куда не мог зайти к нему никто, и это ощущение бессилия и одиночества отца перед смертью — самое страшное для меня, оно никогда меня не покинет", – признался Айдер Муждабаев у себя в Facebook.
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Автор: Диана Беловодская