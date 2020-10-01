Известный врач пояснил, кому абсолютно не грозят осложнения из-за Covid-19

В некоторых случаях больным коронавирусом достаточно просто отсидеться дома, отметил эксперт.
Коронавирус может протекать в легкой и тяжелой форме. И если ярко выраженных симптомов коронавируса Covid-19 нет – такому пациенту осложнений бояться не нужно.
Об этом рассказал врач и ведущий специалист Медицинского центра Тель-Авива в области лечения инфекционных заболеваний Евгений Качман.
"Если у человека совсем ничего нет (а бессимптомных пациентов порядка 17-20%) – ничего делать не нужно, нужно просто сидеть дома 10 дней в изоляции. В нашей практике не было случаев, чтобы у бессимптомного больного потом резко начали появляться осложнения. Так не бывает", – пояснил Качман в интервью РБК-Украина.
Читайте такжеПочему Украина задыхается от Covid-19: эпидемиолог рассказал, что не так с карантиномРанее медик рассказал, что при легкой форме коронавируса симптомы заболевания лечатся без применения антибиотиков.
"…антибиотики действуют на бактериальную инфекцию, а Covid-19 – типичное вирусное заболевание. Антибиотики могут быть рекомендованы только для лечения бактериальных осложнений основного заболевания", – поделился Качман.
Коронавирус в Украине – что было ранее:
- По состоянию на 1 октября, в Украине обнаружены 213 028 случаев заражения китайским коронавирусом. По сравнению с 30 сентября количество подтвержденных случаев увеличилось на +4 069.
- Бывший главный санитарный врач Украины Сергей Бережнов считает, что заболеваемость Covid-19 будет расти.
- В ВОЗ считают, что реальное число смертей от Covid-19 выше, чем свидетельствует официальная статистика.
- При этом ученые установили, что коронавирус Covid-19 оказался опаснее "испанки". Испанский грипп в свое время увеличил смертность в три раза, а Covid-19 – уже в четыре.