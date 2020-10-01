Известный врач пояснил, кому абсолютно не грозят осложнения из-за Covid-19

Коронавирус 2020 - кому никогда не стоит бояться осложнений / Фото pixabay.com

Коронавирус может протекать в легкой и тяжелой форме. И если ярко выраженных симптомов коронавируса Covid-19 нет – такому пациенту осложнений бояться не нужно.

Об этом рассказал врач и ведущий специалист Медицинского центра Тель-Авива в области лечения инфекционных заболеваний Евгений Качман.

"Если у человека совсем ничего нет (а бессимптомных пациентов порядка 17-20%) – ничего делать не нужно, нужно просто сидеть дома 10 дней в изоляции. В нашей практике не было случаев, чтобы у бессимптомного больного потом резко начали появляться осложнения. Так не бывает", – пояснил Качман в интервью РБК-Украина.

Читайте такжеПочему Украина задыхается от Covid-19: эпидемиолог рассказал, что не так с карантиномРанее медик рассказал, что при легкой форме коронавируса симптомы заболевания лечатся без применения антибиотиков.

"…антибиотики действуют на бактериальную инфекцию, а Covid-19 – типичное вирусное заболевание. Антибиотики могут быть рекомендованы только для лечения бактериальных осложнений основного заболевания", – поделился Качман.

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