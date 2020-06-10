Известный юморист умер от коронавируса

Анатолий Трушкин / Youtube

В России от коронавируса умер юморист и сатирик натолий Трушкин, который лечился от вируса с мая в больнице.

Писатель-сатирик Анатолий Трушкин умер в больнице. Он лечился от коронавируса больше месяца, сообщает телеграм-канал Mash.

Три недели Трушкин лежал в реанимации, но затем ему стало лучше и его перенаправили в обычную палату.

После этого, всего за пару дней состояние Трушкина стало катастрофичным, его вернули в реанимацию, и там он умер. Анатолию Трушкину было 78 лет.

Трушкин более всего известен как автор юмористических рассказов. Он писал монологи для таких сатириков как Роман Карцев, Ефим Шифрин, Ян Арлазоров, Клара Новикова, Владимир Винокур.

Трушкин также писал сценарии для сериалов и книги, и выступал на некоторых юмористических шоу сос воими шутками.

Напомним, в начале июня стало известно, что юмористка Елена Воробей подхватила коронавирус с необычными симптомами