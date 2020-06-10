УкрРус
  1. Главная
  3. Коронавирус

Известный юморист умер от коронавируса

10 июня 2020, 12:49

В России неожиданно умер сатирик Анатолий Трушкин - он болел коронавирусом и был госпитализирован.

Анатолий Трушкин
Анатолий Трушкин / Youtube

В России от коронавируса умер юморист и сатирик натолий Трушкин, который лечился от вируса с мая в больнице.

Писатель-сатирик Анатолий Трушкин умер в больнице. Он лечился от коронавируса больше месяца, сообщает телеграм-канал Mash.

Три недели Трушкин лежал в реанимации, но затем ему стало лучше и его перенаправили в обычную палату.

После этого, всего за пару дней состояние Трушкина стало катастрофичным, его вернули в реанимацию, и там он умер. Анатолию Трушкину было 78 лет.

Трушкин более всего известен как автор юмористических рассказов. Он писал монологи для таких сатириков как Роман Карцев, Ефим Шифрин, Ян Арлазоров, Клара Новикова, Владимир Винокур.

Трушкин также писал сценарии для сериалов и книги, и выступал на некоторых юмористических шоу сос воими шутками.

Напомним, в начале июня стало известно, что юмористка Елена Воробей подхватила коронавирус с необычными симптомами

коронавирус в России новости России новости шоу бизнеса коронавирус новости
Сейчас вы просматриваете новость «Известный юморист умер от коронавируса». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

13:35
У Путина рассказали, почему Зеленского не пригласили в Москву на парад
13:22
Фильм Унесенные ветром пропал с онлайн-трекера HBO Max из-за расизма
13:06
"Чисто наркоманы": эксперт обругал украинцев за радость от кредита МВФ
13:06
Рост тарифов, выбивание долгов, повышение пенсионного возраста: что Украина пообещала МВФ
12:49
Известный юморист умер от коронавируса
12:30
Торговля суверенитетом за бусы: почему новые кредиты МВФ – не повод для радости мнение
12:25
Сын убитого Ефремовым Сергея Захарова предупредил о мошенниках
12:20
Кличко рассказал, при каком условии карантин в Киеве ужесточат Видео
12:19
Коронавирус в Украине и мире: сколько людей заразились и умерли на 10 июня Видео
11:46
Жара до +35: синоптик озвучила прогноз погоды на завтра
11:46
"Вкусно?": дипломаты во Франции возмутилось рекламой йогурта с Пореченковым
11:31
Племянница Алека Болдуина умилила беременными фото
11:25
Гороскоп всех знаков Зодиака на 11 июня: прибыльное предложение и усиление дара Видео
11:16
Коронавирус атакует Украину: за сутки более 500 новых зараженных и два десятка жертв - обновлено
11:14
Зеленский и Венедиктова как шедевры: фанаты Порошенко поставили карикатуры под ГБР - фото Фото
11:03
В чем главный итог протестов в США мнение
10:56
Появились подробности содержания Михаила Ефремова под арестом
10:42
​В Украине - новый этап смягчения карантина: разрешена работа музеев, театров и гостиниц Видео
10:30
Ляшко рассказал, возможен ли возврат жесткого карантина в Украине Видео
09:52
В Одессе обрушился старинный дом - опубликованы фото, видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять