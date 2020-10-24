Johnson & Johnson продолжила тестирование вакцины после инсульта у добровольца

Сейчас испытания вакцины находятся на финальном третьем этапе. В испытаниях берут участие 60 тысяч добровольцев.
Коронавирус 2020 выявили у более 42 миллионов человек по состоянию на 24 октября. Человечество с нетерпением ждет появления вакцины от Covid-19. Многие компании находятся уже на финальной стадии испытаний. В частности, компания Johnson & Johnson возобновила тестирование вакцины от коронавируса. Ранее оно было приостановлено после болезни у одного участника испытаний.
Управление по санитарному надзору США установило, что участник клинических испытаний вакцины перенес инсульт 12 октября после того, как получил вакцину. При этом, как сообщает The Wall Street Journal, специалисты не обнаружили никакой связи с тем, что препарат мог спровоцировать инсульт. Поэтому компании рекомендовали продолжить испытания.
Сейчас испытания вакцины находятся на финальном третьем этапе. В испытаниях берут участие 60 тысяч добровольцев.
Ожидается, что вакцина будет готова к началу 2021 года.
Вакцина от коронавируса - о чем сообщалось ранее:
- 21 октября стало известно, что в Бразилии доброволец скончался при испытании вакцины от коронавируса компании AstraZeneca. 28-летний врач работал в больнице с COVID-зараженными в Рио-де-Жанейро, участие в испытании вакцины он принял в конце июля. В сентябре он заболел коронавирусом, а в октябре его состояние ухудшилось.
- 21 октября в компании AstraZeneca заявили, что продолжат испытания вакцины от Covid-19 несмотря на смерть добровольца.
- 13 октября компания Johnson & Johnson приостановила расширенные клинические испытания своей экспериментальной вакцины против коронавируса.
- 16 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что вакцина от коронавируса появится в Штатах через три или через четыре недели.