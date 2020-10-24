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Johnson & Johnson продолжила тестирование вакцины после инсульта у добровольца

24 октября 2020, 12:53

Сейчас испытания вакцины находятся на финальном третьем этапе. В испытаниях берут участие 60 тысяч добровольцев.

коронавирус,вакцина
Johnson & Johnson продолжила тестирование вакцины от коронавируса / Reuters

Коронавирус 2020 выявили у более 42 миллионов человек по состоянию на 24 октября. Человечество с нетерпением ждет появления вакцины от Covid-19. Многие компании находятся уже на финальной стадии испытаний. В частности, компания Johnson & Johnson возобновила тестирование вакцины от коронавируса. Ранее оно было приостановлено после болезни у одного участника испытаний.

Управление по санитарному надзору США установило, что участник клинических испытаний вакцины перенес инсульт 12 октября после того, как получил вакцину. При этом, как сообщает The Wall Street Journal, специалисты не обнаружили никакой связи с тем, что препарат мог спровоцировать инсульт. Поэтому компании рекомендовали продолжить испытания.

Сейчас испытания вакцины находятся на финальном третьем этапе. В испытаниях берут участие 60 тысяч добровольцев.

Ожидается, что вакцина будет готова к началу 2021 года.

Вакцина от коронавируса - о чем сообщалось ранее:

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